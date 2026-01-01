"Da imate ovakvu zadnjicu i vi biste bili goli": Dženifer Lopez zapušila usta hejterima koji tvrde da je matora za svoje stajlinge
Latino diva Dženifer Lopez još jednom je pokazala da je ne zanimaju komentari o tome kako bi žena trebalo da izgleda ili da se oblači u određenim godinama.
Poruka sa scene u Las Vegasu
Tokom prve večeri svoje rezidencije Up All Night Live u dvorani The Colosseum u okviru Caesars Palacea u Las Vegasu, 56-godišnja pevačica i glumica uputila je duhovitu, ali jasnu poruku onima koji je na društvenim mrežama kritikuju zbog scenskih kostima i tvrde da se ne oblači u skladu sa godinama.
Viralni trenutak i kritika društvenih mreža
Na snimku koji se brzo proširio internetom, Dženifer Lopez se publici obratila usred nastupa, obučena u zeleni, svetlucavi dvodelni kostim. Tom prilikom je rekla da je besmisleno beskrajno skrolovati internet i izlagati se komentarima, dodavši da društvene mreže ponekad mogu biti "najtužnije i najzločestije mesto na Zemlji".
"Bogu hvala, ovo radim dugo, pa puno toga mogu da ignorišem," rekla je, priznajući da je deo komentara čak i zabavlja, jer ljudi znaju da pišu urnebesne stvari o njenom stilu.
Najčešće zamerke i legendaran odgovor
Zatim je nabrajala tipične primedbe koje sluša godinama: zašto se na fotografijama uvek smeje otvorenih usta, zašto se uvek tako oblači, zašto se ne oblači u skladu sa godinama, kao i zašto je stalno gola.
Usledio je odgovor koji je izazvao gromoglasne ovacije u dvorani: "Da imate ovakvu zadnjicu i vi biste bili goli!"
Nakon toga se okrenula ka publici kako bi pokazala outfit i odmah započela izvođenje hita „Booty“ iz 2014. godine.
Podrška fanova
Fanovi su na društvenim mrežama brzo stali u njenu odbranu, poručujući da izgleda fantastično. Neki su se našalili da bi, kada bi imali njenu figuru, nosili iste takve kombinacije – "čak i do prodavnice".
(Kurir.rs/Tportal)
