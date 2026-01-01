Slušaj vest

Nova godina je već u prvim satima pojedincima donela velike životne promene. Tako je poznati pevač Zak Brajan baš ovog datuma odlučio da stane na ludi kamen sa svojom verenicom Samantom Lenard.

Društvenim mrežama juče se proširio video na kojem se vide kako pevač sa svojom partnerkom ulazi u auto sa natpisom: "Upravo venčani". Lepe vesti je potvrdio je mladoženja na svom Instagram profilu : "Žešći od ostalih". Aludirao je na istoimenu ljubavnu pesmu Brusa Springstina, s albuma Tunnel of Love iiz 1987. godine.

Dan ranije izvođač numere "Something in the Orange" objavio je na Instagramu sliku na kojoj je sa prijateljem, i jedan i drugi nose svečana odela, a u komentaru je naveo stihove pesme grupe Black Eyed Peas "I Gotta Feeling". "Večeras je ta noć, idemo da živimo punom parom/Imam svoj novac, idemo da ga potrošimo".

Prvi put se pisalo o njihovoj vezi u julu 2025. godine.

Brajan iza sebe ima brak sa Rouz Madin, bio je u vezi sa Deb Pejfer, sa voditeljom Brajanom Lapaljom pa sa Hanom Dankan.

Lapalja ga je 2024. optužila za emocionalno zlostavljanje. Tvrdila je da joj je ponudio 12 miliona dolara i kuću da ne govori o njihovoj vezi. Nije se oglašavao nakon tih optužbi, ali je na Instagramu objavio video kako pali zastavu za Barstool Sports - medijske kompanije koja je domaćin podkasta koji vodi pomenuta voditeljka, piše People.

