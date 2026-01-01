Slušaj vest

Rok pevačica Pink podelila je snažnu poruku nade povodom Nove godine sa svojim fanovima i pokazala zavoje na vratu dok je dolazak 2026. dočekala iz bolničkog kreveta, nakon operacije vrata.

Četrdesetšestogodišnja muzičarka, čije je pravo ime Aleša Hart otkrila je da je dobila „dva nova, sjajna diska u vratu“, uz poruku da je „rok-en-rol kontaktni sport“, u opisu objave na Instagramu.

Pink pevačica Foto: Pink Instagram

Poznata po rizičnim nastupima i akrobacijama

Pink je poznata po izuzetno zahtevnim i opasnim nastupima, tokom kojih često izvodi vazdušne akrobacije sa visokih sajli. Pevačica hita "So What" godinama pomera granice scenskih performansa, a cena takve posvećenosti ponekad se plaća.

Nova godina u bolnici, porodica na snegu

Dok su se kazaljke približavale ponoći, Pink je otkrila da novogodišnju noć provodi sama, oporavljajući se, dok je njena porodica uživala u snoubordingu. Uz osmeh je objavila selfi iz bolničke sobe – u bolničkoj spavaćici, sa velikim belim zavojem oko vrata, ispod kog se videla cevčica.

Uz fotografiju je napisala:

„Želim svima srećnu Novu godinu. Presrećna sam što se opraštam od godine Zmije i dočekujem godinu Konja. Sav bol iz 2025. ostavljam iza sebe.“

Pink se osvrnula na godinu koju ostavlja za sobom:

„Ova godina je za sve nas bila iscrpljujuća, od apsolutno razarajuće do tek blago iritantne. A usred svega toga, bilo je i toliko lepote.“

Dodala je da su se u protekloj godini ostvarili i snovi i noćne more:

„Ovu godinu završavam tako što ukazujem poštovanje svom telu, obraćam mu pažnju i popravljam ga. Možda nije luksuzni fejslifting, ali dobijam dva nova diska u vratu. Novi ožiljak, novi podsetnik da cenim ovo telo koje imam i da ga koristim punim plućima.“

U snažnoj poruci, Pink je naglasila ličnu odluku da novu godinu dočeka s nadom:

„Rok-en-rol je kontaktni sport. I dok sama sedim u bolničkoj sobi u novogodišnjoj noći, dok moja porodica srećno vozi snoubord, znam da će 2026. biti bolja – jer sam ja tako odlučila.“

Dodala je i poruku solidarnosti:

„Nadam se i molim da svaka osoba ima mogućnost tog izbora. Znam da to za neke nije realnost. Ove godine ću raditi na tome da pomognem da drugi sačuvaju pravo izbora za sebe i svoje porodice.“

Biranje radosti kao čin hrabrosti

Pink je nastavila emotivno:

„Hajde da budemo bolji prema sebi i drugima. Da se ne plašimo da brinemo i o sebi i o drugima. Biram radost i ostavljam bol iza sebe. Biram pozitivne misli umesto negativnih.“

Na kraju je poručila:

„Boriću se protiv gašenja svetla. Vratiću svoju divljinu. Nastaviću da tragam za svetlom, čak i dok prolazim kroz tamu.“

(Kurir.rs/Hellomagazine)