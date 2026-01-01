Slušaj vest

Influenserka Milica Polskaja praznike je provela sa suprugom, milionerom iz Kazahstana čiji lik još uvek vešto skriva na društvenim mrežama. Oni su "najluđu noć" proveli u Dubaiju u kojem često borave. Neke segmente prazničnog slavlja ona je podelila i na društvenim mrežama.

Milica Polskaja u Dubaiju za novogodišnje praznike:

Milica je sumirala godinu iza nas i uputila prelepe čestitke za 2026. svim svojim pratiocima:

"Dragi moji, srećna vam Nova 2026. godina! Zdravlja,ljubavi,prelepih momenata,ispunjenje želja i puno dobrote vam zelim! Volite i budite voljeni, jer ljubav je to što je važno", napisala je u svojoj novogodišnjoj čestitki.

Atraktivna Nišlijka se i pohvalila prelepim komadom nakita koji je, kako kaže, veoma teško nabaviti, međutim njen suprug joj je ispunio ovu želju. Prelepa narukvica zablistla je na njenoj ruci, što je ona i pokazala svojim fanovima i još jednom istakla koliko joj njen voljeni u svemu ugađa.

Milica je sa porodicom novogodišnje praznike provela u Dubaiju, ali nema sumnje da će uskoro upriličiti još neko zanimljivo putovanje.

Karijera i život u inostranstvu

Milica Vidosavljević, rođena u Boru, još kao devojka pokazivala je izuzetnu lepotu. Preselila se u Niš radi studija, a tamo je 2010. godine osvojila titulu Mis Niša, što je označilo početak njene uspešne karijere u svetu mode i javnog života.

Posle pobede na izboru za mis, Milica je odlučila da svoj život i karijeru razvija van granica Srbije. Preselila se u Dubai, gde je započela kao manekenka, a kasnije prešla na menadžerske poslove u ekskluzivnom Kavali klubu. Upravo tu je upoznala svog sadašnjeg supruga, poreklom iz Rusije, sa kojim danas živi u Almatiju, Kazahstan.

Milica, sada poznata pod imenom Milica Polskaja, redovno deli detalje svog luksuznog života na društvenim mrežama. Sa suprugom uživa u bračnoj sreći i porodici, a nedavno su dobili peto dete.

Estetski zahvati i prirodna lepota

Milica je u razgovoru sa svojim pratiocima na Instagramu otvoreno govorila o estetskim zahvatima. Uvećala je usne i grudi, dok o drugim intervencijama nije detaljno pričala.

Influenserka je priznala da su joj silikone platili ostaci novca koje je dobila od dede kada je navršila 18 godina:

"Deka mi je ostavio određenu sumu novca u banci, koju smo sestra i ja mogli da potrošimo kad napunimo 18. Ja sam odlučila da ih uložim u operaciju grudi. Tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi'."

Milica je dodala da ne planira dodatne zahvate:

"Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim izgledom. Prirodno sam lepa i ne želim da preterujem."

Fotografije koje deli potvrđuju njen prirodni šarm i vitku figuru, a naročito privlače pažnju njeno lice i proporcije tela.

Priča o upoznavanju sa suprugom

Milica je detaljno opisala kako je upoznala svog misterioznog muža:

Upoznali smo se u noćnom klubu gde sam radila. Prvi put nisam želela da se upoznam sa njim jer je njegov prijatelj nedugo pre toga tražio fotografisanje sa mnom. Njegov prijatelj je bio veliki i krupan, a on je poslao drugaricu da se upozna sa mnom. Sledeće veče sam ga opet srela, držao je dve čaše šampanjca i nasmejao se. Bio je savršen – taman ten, beli zubi, plave oči. Dala sam mu broj telefona, a sutradan me pozvao na sastanak. Kasnije mi je otkrio da je rekao svom prijatelju: 'Ona će meni da rodi sina.'"

Prvi poljubac desio se tek na trećem sastanku, ali je Milicu osvojio već na prvom susretu svojim džentlmenskim manirima – buketom cveća i velikom bombonjerom.