Milica se udala za milionera iz Kazahstana koji je obasipa poklonima: Ovako izgleda njen muž, a kad vidite šta joj je sada kupio, zanemećete
Influenserka Milica Polskaja praznike je provela sa suprugom, milionerom iz Kazahstana čiji lik još uvek vešto skriva na društvenim mrežama. Oni su "najluđu noć" proveli u Dubaiju u kojem često borave. Neke segmente prazničnog slavlja ona je podelila i na društvenim mrežama.
Milica Polskaja u Dubaiju za novogodišnje praznike:
Milica je sumirala godinu iza nas i uputila prelepe čestitke za 2026. svim svojim pratiocima:
"Dragi moji, srećna vam Nova 2026. godina! Zdravlja,ljubavi,prelepih momenata,ispunjenje želja i puno dobrote vam zelim! Volite i budite voljeni, jer ljubav je to što je važno", napisala je u svojoj novogodišnjoj čestitki.
Atraktivna Nišlijka se i pohvalila prelepim komadom nakita koji je, kako kaže, veoma teško nabaviti, međutim njen suprug joj je ispunio ovu želju. Prelepa narukvica zablistla je na njenoj ruci, što je ona i pokazala svojim fanovima i još jednom istakla koliko joj njen voljeni u svemu ugađa.
Milica je sa porodicom novogodišnje praznike provela u Dubaiju, ali nema sumnje da će uskoro upriličiti još neko zanimljivo putovanje.
Karijera i život u inostranstvu
Milica Vidosavljević, rođena u Boru, još kao devojka pokazivala je izuzetnu lepotu. Preselila se u Niš radi studija, a tamo je 2010. godine osvojila titulu Mis Niša, što je označilo početak njene uspešne karijere u svetu mode i javnog života.
Posle pobede na izboru za mis, Milica je odlučila da svoj život i karijeru razvija van granica Srbije. Preselila se u Dubai, gde je započela kao manekenka, a kasnije prešla na menadžerske poslove u ekskluzivnom Kavali klubu. Upravo tu je upoznala svog sadašnjeg supruga, poreklom iz Rusije, sa kojim danas živi u Almatiju, Kazahstan.
Milica, sada poznata pod imenom Milica Polskaja, redovno deli detalje svog luksuznog života na društvenim mrežama. Sa suprugom uživa u bračnoj sreći i porodici, a nedavno su dobili peto dete.
Estetski zahvati i prirodna lepota
Milica je u razgovoru sa svojim pratiocima na Instagramu otvoreno govorila o estetskim zahvatima. Uvećala je usne i grudi, dok o drugim intervencijama nije detaljno pričala.
Influenserka je priznala da su joj silikone platili ostaci novca koje je dobila od dede kada je navršila 18 godina:
"Deka mi je ostavio određenu sumu novca u banci, koju smo sestra i ja mogli da potrošimo kad napunimo 18. Ja sam odlučila da ih uložim u operaciju grudi. Tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi'."
Milica je dodala da ne planira dodatne zahvate:
"Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim izgledom. Prirodno sam lepa i ne želim da preterujem."
Fotografije koje deli potvrđuju njen prirodni šarm i vitku figuru, a naročito privlače pažnju njeno lice i proporcije tela.
Priča o upoznavanju sa suprugom
Milica je detaljno opisala kako je upoznala svog misterioznog muža:
Upoznali smo se u noćnom klubu gde sam radila. Prvi put nisam želela da se upoznam sa njim jer je njegov prijatelj nedugo pre toga tražio fotografisanje sa mnom. Njegov prijatelj je bio veliki i krupan, a on je poslao drugaricu da se upozna sa mnom. Sledeće veče sam ga opet srela, držao je dve čaše šampanjca i nasmejao se. Bio je savršen – taman ten, beli zubi, plave oči. Dala sam mu broj telefona, a sutradan me pozvao na sastanak. Kasnije mi je otkrio da je rekao svom prijatelju: 'Ona će meni da rodi sina.'"
Prvi poljubac desio se tek na trećem sastanku, ali je Milicu osvojio već na prvom susretu svojim džentlmenskim manirima – buketom cveća i velikom bombonjerom.