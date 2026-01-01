Slušaj vest

Muškarac je optužen nakon što je navodno dva puta provalio na posed Kensingtonske palate, londonske rezidencije Kejt Midlton i princa Vilijama, u danima neposredno pred Božić, saopštila je Metropolitenska policija u izjavi do koje je došao PEOPLE.

Portparol policije potvrdio je da je 39-godišnji Derek Egan optužen za neovlašćeni ulazak na zaštićeni objekat i kršenje uslova kaucije.

Foto: Arthur Edwards/The Sun / PA Images / Profimedia

Dva incidenta u razmaku od dva dana

"Optužbe se odnose na incidente u nedelju, 21. decembra, i u utorak, 23. decembra, kada je Egan uhapšen zbog sumnje da je neovlašćeno ušao na zaštićeni prostor u oblasti Palace Green u Kensingtonu", naveo je portparol policije.

Vilijam i Kejt nisu bili u palati

Iako princ i princeza od Velsa, oboje stari 43 godine, koriste jedan deo Kensingtonske palate kao svoju londonsku rezidenciju, u trenutku navodnih upada nisu boravili tamo, saznaje PEOPLE.

Pretpostavlja se da su praznike provodili u Anmer Holu, svojoj privatnoj seoskoj kući na imanju Sandringem, tokom školskog raspusta njihove dece.

U Kensingtonskoj palati žive i drugi članovi britanske kraljevske porodice.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pojavio se pred sudom, ali bez prisustva na narednom ročištu

Samo nekoliko dana nakon ovih incidenata, princ Vilijam i Kejt Midlton pojavili su se sa svoje troje dece na tradicionalnoj božićnoj službi u crkvi Svete Marije Magdalene u Norfolku, gde se članovi kraljevske porodice svake godine susreću sa građanima.

Prema pisanju britanskog lista The Times, Derek Egan se pojavio pred Vestminsterskim prekršajnim sudom u utorak, 30. decembra, gde je priznao krivicu.

Saslušanje je zakazano za 6. januar, kada će njegovi navodi biti i zvanično potvrđeni. Sudija je, prema istom izvoru, naveo da će se ročište održati u Eganovom odsustvu, „imajući u vidu njegovo neprimereno ponašanje prema sudskim službenicima i samom sudu“.