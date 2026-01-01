Slušaj vest

Petogodišnji Mihej, sin influensera i katoličkog govornika Pola Džej Kima, preminuo je 31. decembra 2025. godine nakon teške borbe sa izuzetno jakim oblikom gripa.

Kim je potresnu vest podelio sa svojim pratiocima u emotivnom videu na Instagramu u četvrtak, 1. januara, rekavši da je njegov sin , „posle 11 dugih i teških dana borbe, otišao kući u dom našeg Oca“.

"Neizmerno smo ponosni na njega. Kao njegov otac, želim da se od srca zahvalim svima vama, u ime svoje porodice, na svim molitvama i podršci u ovom neverovatno teškom i gotovo nemogućem periodu za nas" rekao je Kim.

Dodao je da je ovo najveća bol koju je ikada doživeo, ali i da je osećao potrebu da se javi iz zahvalnosti svima koji su bili uz njegovu porodicu.

"Mihej je već na Nebu i „radi“. Zaista – toliko svedočanstava, toliko načina na koje Bog koristi svetlost mog petogodišnjaka da dotakne srca i menja svet" rekao je kroz suze.

Priča koja je dotakla ceo svet

Kim je otkrio da su njegovi snimci i objave stigli do svih sedam kontinenata, kao i da je njegov profil pregledan više od 50 miliona puta u poslednje dve nedelje. Hiljade ljudi javljale su se kako bi se molile za Miheja i njegovu porodicu.

Tokom boravka u bolnici, Kim je upoznao i majku čija je dvonedeljna beba bila u intenzivnoj nezi.

"Pitao sam je da li su krstili svoju ćerkicu. Rekla je da nisu i ohrabrio sam je da razmisle o tome, posebno u ovoj hitnoj situaciji" ispričao je.

U jednom od najdirljivijih trenutaka, baš dok su Mihejov krevet gurali hodnikom, majka je prišla Kimu i rekla da ona i suprug žele da on krsti njihovu bebu. Uz odobrenje svog duhovnog vođe, Kim je to i učinio.

"Kako se ovo dešava usred svega kroz šta prolazimo? Bog već koristi Micu na čudesne načine" rekao je.

Kim je objasnio da je porodica tokom dve nedelje borbe konsultovala medicinske, pravne i etičke timove, čak i van bolnice, kako bi bili sigurni da su učinili apsolutno sve.

"Kao otac, to je bila moja dužnost. Borio sam se za njega, da mu kupimo što više vremena, čak i ako u Božjoj volji nije bilo da se oporavi" rekao je.

Povratak kući bez sina

Jedan od najtežih trenutaka bio je povratak kući bez sina.

"Vratiti se u dom u kome Mihej više ne trči, ne smeje se i ne viče kao što je uvek radio… to je jedno od najtežih i najneprirodnijih iskustava" priznao je Kim.

Influenser kog na društvenim mrežama prati više od 300.000 ljudi, prvi put je javnost obavestio o Mihejinom zdravstvenom stanju 21. decembra, kada je dečak hitno prebačen kolima hitne pomoći.

U danima koji su sledili, Kim je otkrio da njegov sin ima težak oblik gripa, koji je doveo do sepse i napada, zbog čega je dečak bio priključen na aparate za održavanje života. Kasnije je saopštio i da moždana aktivnost nije bila prisutna.