Glumica Ejmi Lokan, poznata po ulozi u seriji „Melrouz Plejs“, otvorila je dušu o svom životu nakon šest i po godina provedenih u zatvoru zbog smrtonosne saobraćajne nesreće pod dejstvom alkohola.

U razgovoru za Us Weekly, Ejmi je govorila o periodu iza rešetaka, ali i o izazovima prilagođavanja životu u društvu nakon što je puštena u decembru 2024. godine.

Tragična nesreća i posledice

Godine 2010. Lokan je, vozeći pod uticajem alkohola, udarila Helen Siman (60), koja je preminula, dok je njen suprug Fred kritično povređen, nedaleko od njihovog doma u Nju Džerziju. Lokan je osuđena za ubistvo iz nehata i napad automobilom, prvobitno na tri godine zatvora.

Od 2013. do 2015. služila je dve i po godine, a zatim je 2020. vraćena u zatvor jer je sud smatrao da je prvobitna kazna bila preblaga. Lokan je konačno puštena iz zatvora krajem decembra 2024.

„Osećam se vrlo ranjivo što sam ponovo u društvu. Gledam svet svežim očima“, rekla je glumica, priznajući da svakodnevno oseća kajanje i da ne zaboravlja nesreću koja je oduzela život Helene Seeman.

„Svaki dan, dok molim ili radim dnevne devoce, trudim se da je se setim. To je veoma, veoma, veoma teška realnost da se sa njom živi“, dodala je.

Povratak u društvo i osećaj izolovanosti

Lokan je govorila i o teškoćama ponovnog uključivanja u život, jer život ljudi oko nje nikada nije stao dok je ona bila u zatvoru.

„Ne možete očekivati da će svi patiti sa vama. Nije svako uz vas godinama, tako da se vraćate u društvo i nemate podršku. To je veoma izolovano iskustvo i morate se nositi sa svime sami“, objasnila je.

Ipak, iskustvo je, kako kaže, otkrilo njenu snagu:

„Shvatite da možete podneti bilo šta. Postoji velika nezavisnost koja dolazi iz toga“.

Glumica priznaje da verovatno nikada neće potpuno prevazići nesreću, ali da je naučila iz svojih grešaka:

„Ne mislim da nešto što vas toliko oblikuje može biti zaboravljeno. To su teške lekcije, ali lekcije moraju biti teške da biste odrasli. Ne mogu dozvoliti da me ovo definiše“.

Ejmi Lokan Foto: Instagram

Duge godine zatvora i odnos s ćerkama

Tokom boravka u zatvoru, najveća težina za Locane bila je odvojenost od ćerki, Pejdž (18) i Ajveri (16), koje ima sa bivšim suprugom Markom Bovenizerom.

„Teret zatvora je u tome što nemate šta da kažete, jer vaš život stoji dok se život oko vas nastavlja. Tinejdžeri ne pričaju mnogo, pa smo se samo telefonski dopisivali… ali bar smo bili zajedno“, rekla je.

Nakon izlaska iz zatvora, odnos sa ćerkama se poboljšao, ali, kako priznaje, „neki dani su bolji od drugih, i biće potrebno vreme“.

Novo poglavlje života i planovi za budućnost

Glumica sada živi u Prinstonu, Nju Džerzi, pohađa lokalnu presbijerijansku crkvu, radi na recepciji kod lekara i završava asocijativnu diplomu.

Iako je napustila glumu 2006. godine, ne bi oklevala da se vrati:

„Učinila bih to u trenu. Postojala je praznina u mom životu jer sam toliko dugo glumila“.

Lakan je izrazila i interesovanje za reboot serije Melrose Place, gde bi se pridružila bivšim kolegama: Heather Locklear, Lauri Leighton i Daphe Zuniga.

Što se tiče ličnog života, glumica se nada stabilnosti i ljubavi:

– „Vidim nas kako zajedno starimo. Želim ponovo da budem u braku. Ako sada upoznam nekoga, ne moram da brinem da ću morati da odem na kratko u zatvor, što je uzbudljivo“.