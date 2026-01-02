Slušaj vest

Ema Heming Vilis, supruga legendarnog glumca Brusa Vilisa, obeležila je 18. godišnjicu njihove veze emotivnom porukom koja je dirnula hiljade ljudi širom sveta. U objavi posvećenoj muškarcu sa kojim deli svoj život, kao i svoju tešku borbu sa bolešću, Ema nas je podsetila koliko ljubav može biti jaka i trajna čak i u najtežim okolnostima.

Njihova romansa je počela krajem 2007. godine, dok su svoje sudbonosno „da“ izgovorili u martu 2009. godine, a danas se smatraju jednim od najskladnijih parova u Holivudu – uprkos izazovima koje im je život doneo.

„Jednim poljupcem u glavu – sve je stalo“

Ema Heming Vilis i Brus Vilis na zajedničkoj fotografiji tokom srećnijih dana Foto: printscreen/instagram/emmahemingwillis

Na samom kraju prošle godine, 47-godišnja Ema objavila je njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu, uz poruku koja je brzo postala viralna.

„Pre 18 godina postao mi je dečko. Jednim poljupcem u glavu – vreme je stalo“, napisala je, dodajući: „Toliko sam zahvalna što sam imala priliku da upoznam ovakvu ljubav.“

Objava je prikupila više od 68.000 lajkova, kao i bezbroj komentara podrške od fanova koji su paru uputili reči snage, ljubavi i divljenja.

Pogledajte u galeriji i njihove zajedničke fotografije iz privatne arhive:

1/8 Vidi galeriju Ema Heming Vilis i Brus Vilis - zajedničke fotografije iz privatne arhive tokom srećnijih dana Foto: printscreen/instagram/emmahemingwillis

Porodica kao stub snage

Ema i Brus imaju dve ćerke – Mejbl Rej (13) i Evelin (11). Glumac ima još tri ćerke iz prethodnog braka sa Demi Mur, koji je trajao od 1987. do 2000. godine: Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31). Čitava porodica sada deluje ujedinjeno i ujedinila se u brizi o Brusu.

Iskrena priča o životu sa demencijom

Ova emotivna godišnjica dolazi ubrzo nakon što je Ema objavila lični esej pod nazivom „Praznici sada izgledaju drugačije“, u kojem je otvoreno govorila o promenama koje je donela dijagnoza njenog muža.

„Kada brinete o nekome sa demencijom, čak i najjednostavnije tradicije zahtevaju mnogo planiranja. Trenuci koji su nekada donosili čistu radost sada su prožeti tugom. Znam to jer to živim. Pa ipak, i dalje postoji smisao. I dalje postoji toplina. I dalje postoji radost“, napisala je Ema.

Pogledajte u galeriji kako sada izgleda glumac:

1/7 Vidi galeriju Na paparaco fotografijama Brusa Vilisa se jasno vidi koliko je bolest uznapredovala Foto: Bruce/Javiles / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Ne propadate – prilagođavate se.“

Takođe je u eseju priznala da ponekad, u trenucima iscrpljenosti, oseća želju da „blago okrivi Brusa“, ​​jer su praznične obaveze nekada bile njegov domen.

„Nikada iz besa, već iz tuge – jer mi nedostaje način na koji je on sve držao pod kontrolom“, iskreno je priznala.

Zaključila je tekst snažnom porukom koja je odjeknula kod mnogih koji prolaze kroz slična iskustva:

„Ne propadate ako stvari izgledaju drugačije. Prilagođavate se.“

Takođe je dodala: „Nikome ne dugujete objašnjenje kako slavite – ili da li uopšte slavite.“

Teška dijagnoza koja je promenila sve

Brus Vilis sa ćerkom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Podsećanja radi, Brusu Vilisu (70) je 2022. godine dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD), nakon što se prethodno borio sa afazijom – poremećajem koji utiče na razumevanje govora i jezika. Zbog progresije bolesti, glumac se povukao iz sveta filma i javnog života.

Frontotemporalna demencija je redak i težak oblik neurodegenerativne bolesti koji najčešće pogađa ljude između 45 i 65 godina, a simptomi uključuju probleme sa govorom, koncentracijom, pamćenjem i izražene promene u ponašanju i ličnosti.

Video: Raša Bukvić o Brusu Vilisu