Supruga Brusa Vilisa otkrila nove detalje njihove romanse, ovako je sve počelo: "Pre 18 godina postao mi je dečko“
Ema Heming Vilis, supruga legendarnog glumca Brusa Vilisa, obeležila je 18. godišnjicu njihove veze emotivnom porukom koja je dirnula hiljade ljudi širom sveta. U objavi posvećenoj muškarcu sa kojim deli svoj život, kao i svoju tešku borbu sa bolešću, Ema nas je podsetila koliko ljubav može biti jaka i trajna čak i u najtežim okolnostima.
Njihova romansa je počela krajem 2007. godine, dok su svoje sudbonosno „da“ izgovorili u martu 2009. godine, a danas se smatraju jednim od najskladnijih parova u Holivudu – uprkos izazovima koje im je život doneo.
„Jednim poljupcem u glavu – sve je stalo“
Na samom kraju prošle godine, 47-godišnja Ema objavila je njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu, uz poruku koja je brzo postala viralna.
„Pre 18 godina postao mi je dečko. Jednim poljupcem u glavu – vreme je stalo“, napisala je, dodajući: „Toliko sam zahvalna što sam imala priliku da upoznam ovakvu ljubav.“
Objava je prikupila više od 68.000 lajkova, kao i bezbroj komentara podrške od fanova koji su paru uputili reči snage, ljubavi i divljenja.
Porodica kao stub snage
Ema i Brus imaju dve ćerke – Mejbl Rej (13) i Evelin (11). Glumac ima još tri ćerke iz prethodnog braka sa Demi Mur, koji je trajao od 1987. do 2000. godine: Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31). Čitava porodica sada deluje ujedinjeno i ujedinila se u brizi o Brusu.
Iskrena priča o životu sa demencijom
Ova emotivna godišnjica dolazi ubrzo nakon što je Ema objavila lični esej pod nazivom „Praznici sada izgledaju drugačije“, u kojem je otvoreno govorila o promenama koje je donela dijagnoza njenog muža.
„Kada brinete o nekome sa demencijom, čak i najjednostavnije tradicije zahtevaju mnogo planiranja. Trenuci koji su nekada donosili čistu radost sada su prožeti tugom. Znam to jer to živim. Pa ipak, i dalje postoji smisao. I dalje postoji toplina. I dalje postoji radost“, napisala je Ema.
„Ne propadate – prilagođavate se.“
Takođe je u eseju priznala da ponekad, u trenucima iscrpljenosti, oseća želju da „blago okrivi Brusa“, jer su praznične obaveze nekada bile njegov domen.
„Nikada iz besa, već iz tuge – jer mi nedostaje način na koji je on sve držao pod kontrolom“, iskreno je priznala.
Zaključila je tekst snažnom porukom koja je odjeknula kod mnogih koji prolaze kroz slična iskustva:
„Ne propadate ako stvari izgledaju drugačije. Prilagođavate se.“
Takođe je dodala: „Nikome ne dugujete objašnjenje kako slavite – ili da li uopšte slavite.“
Teška dijagnoza koja je promenila sve
Podsećanja radi, Brusu Vilisu (70) je 2022. godine dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD), nakon što se prethodno borio sa afazijom – poremećajem koji utiče na razumevanje govora i jezika. Zbog progresije bolesti, glumac se povukao iz sveta filma i javnog života.
Frontotemporalna demencija je redak i težak oblik neurodegenerativne bolesti koji najčešće pogađa ljude između 45 i 65 godina, a simptomi uključuju probleme sa govorom, koncentracijom, pamćenjem i izražene promene u ponašanju i ličnosti.
