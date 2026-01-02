Slušaj vest

Italijanska pevačica Sabrina Salerno, koja je stekla svetsku slavu osamdesetih godina prošlog veka hitom „Boys, Boys, Boys“, ponovo je postala centar pažnje. Razlog su praznične fotografije koje je objavila na društvenim mrežama, a koje su, bez preterivanja, oduševile fanove širom sveta.

Sabrina je pozirala ispred raskošno ukrašene novogodišnje jelke, u glamuroznoj, blistavoj odeći koja je dodatno istakla njenu prepoznatljivu harizmu. Na fotografijama blista gotovo jednako jako kao i pre nekoliko decenija, kada je smatrana jednim od najvećih seks simbola evropske pop scene.

Fanovi iz Srbije su odgovorili: „Summertime Love“ i kultni snimak iz bazena

Brojni komentari su se brzo pojavili ispod njenih novogodišnjih objava na Instagramu, od kojih su mnogi bili na srpskom jeziku. Fanovi su se prisetili legendarnih hitova poput „Summertime Love“, ali i kultnog videa snimljenog iz bazena, kada joj je kupaći kostim slučajno skliznuo - scene koja je ostala upisana u pop kulturu.

Iako su godine prošle, Sabrina Salerno i dalje uspeva da privuče veliku pažnju, kako svojim izgledom, tako i energijom koju donosi.

Muzika, društvene mreže i verna publika

Sabrina se i dalje aktivno bavi muzikom, i često se pojavljuje u televizijskim emisijama i nastupa na koncertima širom Evrope. Pored toga, veoma je prisutna na društvenim mrežama, gde redovno deli detalje iz svog privatnog života, putovanja i nastupa.

Danas ima 57 godina, ali mnogi komentari ističu da izgleda jednako fatalno kao kada je bila na vrhuncu karijere.

Miran porodični život daleko od skandala

Za razliku od mnogih kolega iz industrije zabave, njen privatni život nikada nije bio ispunjen skandalima. Započela je vezu sa preduzetnikom Enrikom Montijem, koji radi u tekstilnoj industriji, 1993. godine, a nakon trinaest godina zabavljanja odlučili su da se venčaju.

Sa suprugom ima sina, Luku Marija Montija. Sabrina je ranije otvoreno rekla da je upoznala ljubav svog života dok je on još bio u braku, ali se kasnije razveo od nje i započeo novi život sa njom. Pre te veze, na vrhuncu popularnosti, imala je kratku romansu sa glumcem Pjerom Kosom.

Sabrina Salerno Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vila u Trevizu i fanovi koji je i dalje prepoznaju

Danas Sabrina i njena porodica mirno žive u Trevizu, u vili okruženoj zelenilom, daleko od haosa šou biznisa. Međutim, gde god da se pojavi, fanovi je i dalje prepoznaju i zaustavljaju – najčešće muškarci, koji traže njen autogram ili fotografiju.

Izgleda da vreme ima sasvim drugačija pravila za Sabrinu Salerno.

