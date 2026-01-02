Slušaj vest

Tragične vesti stižu iz Kalifornije – Viktorija Džouns, ćerka glumca Tomija Lija Džounsa, pronađena je mrtva u luksuznom hotelu Fermont u San Francisku na Novu godinu, izveštava TMZ.

Prema informacijama koje su objavili policija i vatrogasna služba San Franciska, Viktorija je pronađena u svom smeštaju rano u četvrtak ujutru. Vatrogasci su primili poziv za medicinsku hitnu pomoć u 2:52 ujutru i po dolasku su utvrdili da je žena preminula na licu mesta.

Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku Foto: Kazuhiro NOGI / AFP / Profimedia

Mesto događaja je odmah predato policiji San Franciska i medicinskom veštaku, koji su izvršili uviđaj na licu mesta. Uzrok smrti još nije poznat, a zvaničnici nisu dali dalje detalje.

Portparol Tomija Lija Džounsa još nije odgovorio na upite medija.

Kratak život i karijera Viktorije Džouns

Viktorija je rođena od Tomija Lija Džounsa i njegove prve supruge, Kimberli Klafli. U početku je nakratko krenula očevim glumačkim stopama – debitovala je u filmu „Ljudi u crnom 2“ 2002. godine, pre nego što je dostigla tinejdžerske godine.

Kasnije je glumila u seriji „One Tree Hill“ 2003. godine, a 2005. godine pojavila se u filmu „The Three Burials of Melquiades Estrada“, koji je režirao njen otac. Njena maćeha, Don Lorel-Džouns, takođe je učestvovala u ovom projektu kao fotografkinja na setu.

Viktorija je imala 34 godine.

