Slušaj vest

Nekadašnja hrvatska manekenkaSimona Mijoković (41) više puta je pričala o teškim trenucima kroz koje je prošla pre nego što je okrenula život veri i pronašla duhovni mir.

U autobiografiji i intervjuima detaljno je opisivala kako je bila zarobljena u svetu droge, prostitucije i bluda, bolovala od bulimije 14 godina i osećala da su joj duh i telo potpuno zarobljeni. Ipak, danas je njen život potpuno promenjen – Simona je pronašla mir, posvetila se Bogu i porodici i sada otvoreno deli inspirativne poruke.

Pogledajte u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Simona Mijoković se okrenula veri i Bogu Foto: printscreen/instagram/simona_mijokovic

Instagram poruka: vera i zahvalnost

Povodom Nove godine, Simona je na Instagramu objavila fotografije iz crkve i sa porodicom, poručujući pratiocima da nikada ne gube nadu i da veruju u Božji plan. Među fotografijama je i ona na kojoj kleči u crkvi, a ta je privukla veliku pažnju.

Svoju objavu započela je direktnim obraćanjem Bogu:

„Gospodine! Zahvaljujem Ti za sve što sam primila; za milosti koje sam tražila, a nikad ih nisam dobila. I za one koje sam primila, a nikad ih nisam spoznala. Moje misli su sitne, a želje često sebične, jer i dok Ti zahvaljujem, uvek za nečim uzdišem. Gospodine! Udeli mi milost najveću: Tvoje darove ne zaboraviti!“

Potom je dodala blagoslov za svoje pratioce:

„Dragi prijatelji, od sveg srca želimo vam sretnu i blagoslovenu Novu godinu 2026. Uzdajte se u Gospodina uvek i nikada ne zaboravite da Njemu ništa nije nemoguće! Kada mislimo da je kraj, tek tada Bog počinje da deluje. Kada mislimo da ne čuje, On već piše najlepše pismo našeg života. ‘Evo, sve činim novo’ – neka nas te reči iz Otkrivenja vode da spoznamo da je On početak i kraj, Alfa i Omega našeg srca i života.“

Polgedajte u galeriji još fotografije nekadašnje manekenke:

1/6 Vidi galeriju Simona Mijoković Foto: Printscreen Instagram

Otvoreno o prošlosti: „Prostitucija me je zahvatila“

Simona je ranije svedočila o svom životu pre Hrista:

„Više puta sam pričala o tome kako je izgledao moj život pre Hrista. Bila sam u bludu, drogi, prostitucija me je zahvatila, od bulimije sam bolovala 14 godina. Moje telo i duh bili su zarobljeni. Bogu hvala što je ušao u taj ponor pakla, potražio svoju izgubljenu ovčicu i odveo me u stado.“

U autobiografiji Kako sam tražila ljubav, otkriva i detalje iz vremena kada je bila zavisna:

„Nisam se previše opterećivala cenom kokaina, jer su me mladići častili tim putem da dobiju moje društvo. Prihvatala sam i njih i kokain. Jedan greh je otvarao prostor drugom. Moj svet se rušio, gubila sam slobodu i zarobljavala se u zavisnosti, ali sam celo vreme verovala da se samo ludo zabavljam.“

Video: Srpska manekanka nosila Prada reviju