Slušaj vest

Poznati glumac i muzičar Vil Smit našao se u centru pravne bitke nakon što je bivši violinista na njegovoj turneji podneo tužbu, tvrdeći da je bio žrtva seksualnog uznemiravanja, „gruming“ ponašanja i nezakonitog otkaza, izveštava EW.com.

Brajan King Džozef, bivši finalista emisije „Amerika ima talenat“, tvrdi da je otpušten sa globalne turneje „Zasnovano na istinitoj priči“ 2025. godine kao odmazdu zbog prijavljivanja ozbiljnog bezbednosnog incidenta i seksualnih pretnji.

Navodi o „grumingu“ i pretnjama

Foto: Profimedia

U tužbi podnetoj Okružnom sudu u Kaliforniji, Džozef tvrdi da se Smit bavio ponašanjem koje bi se moglo okarakterisati kao „gruming“ na početku njihovog profesionalnog odnosa. Glumac mu je navodno rekao da dele „posebnu vezu“ koju Smit nije imao ni sa kim drugim.

Situacija je eskalirala u martu 2025. godine tokom nastupa u Las Vegasu. Džozef tvrdi da je, nakon što je Smitov menadžment izgubio njegovu torbu sa ključem hotelske sobe, neovlašćena osoba ušla u njegov smeštaj.

Tužba opisuje „traumatični niz događaja“, uključujući pretnju seksualnim napadom ostavljenu u njegovoj sobi. Navodno su ostavljeni: poruka potpisana sa „Stoun F.“ na kojoj je pisalo: „Brajane, vratiću se... samo nas dvojica“, lek za HIV koji pripada drugoj osobi, flaša piva i otpusno pismo iz bolnice.

Foto: Profimedia

Otkaz i odmazda

Džozef tvrdi da je, kada je prijavio incident menadžmentu, javno osramoćen i rečeno mu je da će biti otpušten. Zvanično je otpušten nekoliko dana kasnije, a drugi violinista je doveden da ga zameni.

U tužbi se navodi da je otkaz bio odmazda, kako bi se prikrio „predatorski skup“, i traži se odšteta za tešku emocionalnu patnju, uključujući PTSP, kao i finansijske gubitke nastale tokom priprema za turneju.

Odgovor Vila Smita i menadžmenta

U vreme objavljivanja, predstavnici Vila Smita i Treyball Studios Management, Inc. nisu odgovorili medijima.

Video: Vil Smit ošamario Kris Roka