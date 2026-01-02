Slušaj vest

Glumica Marija Kundačina, supruga iskusnog kolege Nebojše Kundačine koji je od nje stariji 32 godine, poslednjih meseci sve češće privlači pažnju javnosti, naročito na društvenim mrežama gde redovno deli trenutke iz privatnog i profesionalnog života.

Praznična objava koja je izazvala reakcije

Marija je nedavno iznenadila pratioce novom objavom na Instagramu, pojavivši se u upečatljivom novogodišnjem izdanju. Odabrala je crvenu mini haljinu u kombinaciji sa crnim hulahopkama, dok je praznični detalj u vidu rajfa sa irvasovim ušima dodatno naglasio novogodišnju atmosferu.

Fotografije su nastale pored okićene jelke, a njen samouveren stav i vedar izraz lica brzo su privukli pažnju korisnika ove društvene mreže, koji su objavu masovno komentarisali i delili.

Veza koja je intrigirala javnost

Brak Marije i Nebojše Kundačine od samog početka izaziva interesovanje javnosti, pre svega zbog razlike u godinama. Ipak, glumac je ranije otvoreno govorio o tome kako je njihova priča započela, ističući da je presudnu ulogu imala umetnost.

"Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama," rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju".,

