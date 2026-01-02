Slušaj vest

Svet je potresla vest da je Viktorija Džouns (34), ćerka poznatog glumca Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u luksuznoj hotelskoj sobi u San Francisku u ranim jutarnjim satima na Novu godinu. Prema audio-snimku koji je policija dobila, uzrok smrti mogao bi biti poznat i pre obdukcije.

Pretpostavka o predoziranju

Postoje sumnje da je Viktorija Džouns preminula zbog predoziranja. Poziv hitnim službama označen je kao "šifra 3 zbog predoziranja, promene boje", prema audio snimku Broadcastify-a, koji je dobio TMZ.

Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku Foto: David Mareuil / AFP / Profimedia

Šifra 3 označava vanrednu situaciju koja zahteva hitnu intervenciju sa sirenama i trepćućim svetlima. Poziv je upućen oko 3 sata ujutru 1. januara. Hitne službe su pokušale reanimaciju, ali bezuspešno, a Viktorija je proglašena mrtvom na licu mesta. Iako je hitna služba sumnjala na predoziranje, u sobi nije pronađen pribor za drogu.

Istraga i obdukcija

Policijski izvori za "Dejli mejl" ističu da na telu nije bilo tragova napada ili povreda. Istraga je u toku, a obdukcija će dati konačan odgovor o uzroku smrti. Viktorija je pronađena na 14. spratu hotela Fairmont u San Francisku. Gošća hotela, misleći da je možda pijana, obavestila je osoblje, koje je brzo reagovalo i započelo kardiopulmonalnu reanimaciju pre dolaska hitne pomoći. Ostaje nejasno da li je Viktorija bila gost hotela i kako se našla na spratu, navode insajderi "Dejli mejla".

Portparol policijske uprave San Franciska apelovao je na sve koji imaju informacije o preranoj smrti da kontaktiraju odeljenje:

"Dana 1.1.2026. godine, oko 3:14 časova, policijski službenici San Franciska su reagovali na poziv upućen iz hotela koji se nalazi u bloku 900 Ulice Mejson povodom prijave o preminuloj osobi. Na licu mesta, policajci su se sastali sa lekarima, koji su proglasili smrt odrasle žene. Medicinski veštak je stigao na lice mesta i sproveo uviđaj," rekao je portparol.

Glumačka karijera i javni život

Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku Foto: Kazuhiro NOGI / AFP / Profimedia

Viktorija je ćerka Tomija Lija Džounsa i njegove druge supruge Kimberle Klafli, sa kojom je glumac bio u braku od 1981. do 1996. godine. Kao dete, prvi put se pojavila u glumačkim projektima, uključujući malu ulogu u filmu "Ljudi u crnom 2" 2002. godine. Pojavila se i u epizodi serije "One Tree Hill" 2005. godine, kao i u vesternu "The Three Burials of Melquiades Estrada", koji je režirao njen otac. Nakon toga nije imala stalnu glumačku karijeru, ali je povremeno pratila crveni tepih uz oca.

Godine 2017. prisustvovala je premijeri filma "Tek početak" u ArkLajt Holivudu, gde su glumili Morgan Friman i Rene Ruso. Takođe se pojavila sa ocem na otvaranju Međunarodnog filmskog festivala u Tokiju iste godine, gde je Tomi Lee Džouns bio predsednik žirija međunarodnog takmičenja.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor