Porodična svađa između Bekamovih i Pelcovih obeležila je prethodnu godinu, a čini se da ni pred novogodišnje praznike nije došlo do smirivanja situacije. Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije, odbija svaki kontakt sa roditeljima, dok njegova supruga Nikola Pelc dodatno podgreva napetost na društvenim mrežama.

Novogodišnje fotografije i novi estetski zahvati

Tridesetogodišnja glumica podelila je na Instagramu slike sa proslave Nove godine u noćnom klubu na Floridi. Na fotografijama se vidi kako se zabavlja sa suprugom Bruklinom (26), a njena pojava nije prošla nezapaženo – zubi su joj vidno belji i izraženiji, dok gornja usna deluje punije.

Specijalista za kozmetičku stomatologiju dr Mervin Drujan iz Londona smatra da Nikola najverovatnije ima nove fasete.

"Po mom mišljenju, fotografija iz 2020. godine pokazuje fasete, a najnovija slika prikazuje fasete koje deluju veće i izraženije", rekao je dr Drujan za Dejli mejl.

Vodeći britanski lekar estetike, dr Roš, dodaje da bi punija gornja usna mogla biti rezultat filera ili postupka preoblikovanja usne.

Reakcije pratilaca i zatvaranje komentara

I dok su Nikola i Bruklin uživali u nastupu 50 Centa, glumica je brzo zaključala odeljak za komentare na objavi, nakon što je primila uvredljive poruke. Na prethodnoj objavi, na kojoj je uživala pored porodičnog bazena, pratioci su komentarisali njen izgled i navodnu hladnoću u odnosu na sukob Bruklina sa roditeljima.

Jedan pratilac je napisao: "Žena iz veoma moćne porodice, koja je stekla bogatstvo i moć u mladosti i koja generalno poseduje kontrolisanu i hladnu lepotu."

Drugi su bili oštriji: "Mrzi roditelje svog muža. Uzela je njihovo prezime, čudno."

Pojedini su apelovali na Nikolu da utiče na Bruklina: "Reci svom mužu da pozove/poseti/pomiri se sa roditeljima. Život je prekratak. Reci to. Uradiće to. Srećna Nova godina."

Ili su poruke bile iskreno zabrinute: "Nadam se da ćete pronaći način da se pomirite sa porodicom Bekam. Oni su dobri ljudi."

Neki komentari nisu skrivali osudu: "Veoma, veoma je tužno šta si izazvala. Karma uvek dođe po svoje."

Porodična dinamika između Bekamovih i Pelcovih i dalje je napeta, a Nikola Pelc nastavlja da privlači pažnju javnosti, bilo estetskim promenama ili aktivnostima na društvenim mrežama.

