Dženifer Lopez prolazi kroz posebno emotivan period dok se njeni blizanci, Maks i Ema, spremaju za odlazak na fakultet. Pevačica i glumica je u razgovoru za Entertainment Tonight govorila o velikoj promeni koja je čeka kao majku.

Ponos zbog novog poglavlja u životu dece

Iako joj nije lako da se suoči sa činjenicom da deca napuštaju porodični dom, Lopez ističe da preovladavaju ponos i sreća. Kako kaže, Maks i Ema su spremni da započnu samostalan život i to joj daje osećaj ispunjenosti.

Posebno je naglasila da je njihova porodična priča jedinstvena, jer ih je od njihove treće godine odgajala kao samohrana majka.

"Samo nas troje kroz život"

"Ne mogu da verujem da smo stigli dovde, znate, samo nas troje. To je bilo putovanje za sve nas kroz ovaj život, jer sam bila samohrana majka otkad su imali tri godine," rekla je Dženifer Lopez.

Dodala je i da su ljudi tokom godina dolazili i odlazili iz njenog života, ali da su ona i njena deca uvek ostajali u centru svega.

Sigurnost doma, uprkos odlasku

Iako je svesna da je čeka faza takozvanog "praznog gnezda", Lopez kaže da je raduje što će njeni blizanci iskusiti nezavisnost. Ipak, važno joj je da znaju da uvek imaju sigurno mesto kome mogu da se vrate.

"Jako sam uzbuđena jer znam da imaju ovaj dom u koji se mogu vratiti, koji je čvrst i koji će im biti oslonac do kraja života. Oni to znaju, a to je najvažnije. Imaju tu ljubav i mogu da izađu u svet i rade šta god žele", poručila je Lopez.

