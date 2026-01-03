Slušaj vest

Mirjana Karanović važi za jednu od najznačajnijih i najcenjenijih glumica na ovim prostorima. Iako je tokom decenija karijere ostvarila brojne upečatljive i nagrađivane uloge, u javnosti se pojavljuje retko, a o svom privatnom životu gotovo nikada ne govori.

Upravo zbog toga, svaki njen iskreniji istup u medijima privlači posebnu pažnju.

Predstava koja je promenila sve

Jednom prilikom, Mirjana Karanović je ipak odlučila da podeli lično iskustvo sa pozorišne scene koje je, kako je sama priznala, imalo veliki uticaj na njen život. Reč je o predstavi u kojoj je igrala sa glumcem Erminom Bravom, koji je od nje mlađi 20 godina.

U toj predstavi, njihovi likovi su na sceni imali izuzetno intiman odnos, što je zahtevalo veliko međusobno poverenje i profesionalnu sigurnost.

Intimnost na sceni i poverenje među glumcima

Govoreći o tom iskustvu, Mirjana je detaljno objasnila koliko je takva uloga bila fizički i psihički zahtevna, naročito zbog specifičnih uslova u kojima se predstava izvodila.

"Radi se o vođenju ljubavi na pozornici. Na bini je zemlja, mi bez odeće i nemamo nikakvu zaštitu od prljavštine, a sled događaja prouzrokuje naša velika strast. U tako napornoj postavci, za glumicu je neophodno da ima partnera na koga se može osloniti, i biti potpuno sigurna da će je pridržati kad treba, a da pri tom ne razmišlja o tome da su bez garderobe. Sve je to Ermin izneo tako da nisam imala nikakvih problema, tako je zadobio moje poverenje. On je jedan od najboljih partnera koje sam ikada imala."

Kako je sama istakla, upravo profesionalnost i posvećenost Ermina Brava učinili su da se na sceni oseća sigurno, što je kasnije preraslo i u dublji, lični odnos.

Od scene do privatne veze

Ermin Bravo Foto: Printscreen YouTube

Njihova saradnja nije ostala samo na profesionalnom nivou. Nakon zajedničkog rada, Mirjana i Ermin su započeli emotivnu vezu, o kojoj glumica nije često govorila, ali je u nekoliko navrata otvoreno istakla koliko joj je on značio.

"Ermin Bravo je nešto najbolje što mi se dogodilo u poslednjih nekoliko godina, on mi je veoma važan u životu."

Kako su se upoznali

Mirjana Karanović i Ermin Bravo upoznali su se pre nekoliko godina, tokom rada na predstavi "Noževi u kokošima". Predstavu je režirao hrvatski reditelj Damir Zlatar Frej, koji je tada bio gost sarajevskog teatarskog festivala MESS. Taj susret, započet u okviru umetničkog projekta, pokazao se kao jedna od važnijih prekretnica u privatnom životu poznate glumice.

Pogledajte video: Mirjana Karanović nakon dodele nagrade za životno delo