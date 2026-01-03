Slušaj vest

Bivši muž Ruške Jakić, glumac i voditelj Dejan Đurović, umro je u 88. godini. Vest o smrti je iznenadila je i rastužila Rušku koja sa njim nije bila u kontaktu poslednjih godina. Ruška nije krila šok zbog vesti o smrti Dejana Đurovića.

"Ne znam, nisam čula. Jao, jako mi je žao ako je umro. Baš mi je žao," rekla je ona zbunjeno za Blic, pa nastavila:

"Mi godinama nismo u kontaktu, baš sam pre nekoliko dana mislila o njemu gde li je, šta radi... Mnogo mi je žao ako je to istina, nisam čula. On se povukao poslednjih godina dosta, izolovao se i nisam ništa o njegovom životu znala. Bio je mnogo dobar čovek, stvarno mi je žao."

"Dejan je bio moja najveća ljubav"

Dejan Đurović ostavio je snažan trag i u privatnim životima ljudi koji su ga voleli. Voditeljka Ruška Jakić jednom prilikom govorila je o njihovom odnosu, ističući da je on bio njena prva i najveća ljubav.

"Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe," rekla je ona tada.

Prvi muž Ruške Jakić ipak je kasnije iskazao veliku naklonost ovoj lepotici.

"On je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: "Što se ne upozna?" Tako smo se upoznali, to je bila velika ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno. Zabavljali smo se pet punih godina, a u braku smo proveli nešto više od godinu dana," rekla je voditeljka svojevremeno.

