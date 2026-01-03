Slušaj vest

Glumica Anica Lazić ponovo je izazvala veliko interesovanje javnosti objavom na društvenim mrežama. Fotografije koje je podelila u kratkom roku su pokrenule brojne reakcije i komentare, a njeni pratioci nisu ostali ravnodušni.

Fotografije iz kupatila izazvale buru komentara

Na objavljenim snimcima i fotografijama Anica se najpre pojavila u bade-mantilu, opuštena i nenametljiva, da bi potom podelila i kadar iz kade. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj su u fokusu njene noge, što je bilo dovoljno da društvene mreže planu. Objava je ubrzo postala jedna od onih o kojima se najviše govori, uz veliki broj komentara i reakcija pratilaca.

Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Veza sa Lazarom Ristovskim pod budnim okom javnosti

Privatni život Anice Lazić već neko vreme je tema interesovanja javnosti, naročito zbog njene veze sa glumcem Lazarom Ristovskim, koji je od nje stariji 39 godina. Njihov odnos od samog početka izaziva pažnju, ali par otvoreno pokazuje da uživa u skladnoj i stabilnoj vezi, ne obazirući se na razliku u godinama.

Kako je započela njihova ljubavna priča

Anica je ranije govorila o tome kako je došlo do susreta sa Lazarom Ristovskim i kako je započela njihova emotivna veza. Kako je istakla, njihov odnos nije nastao posredstvom zajedničkih prijatelja ili poslovnih kontakata.

Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način," rekla je ona.

Pogledajte video: Lazar Ristovski na reviji Verice Rakočević