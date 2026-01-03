Glumica i voditeljka objavila selfi sa 13 godina starijim suprugom: Kriju se od javnosti, a sad uputili snažne reči
Glumica i voditeljka Doris Pinčić (37) obeležila je ulazak u Novu 2026. godinu objavom na društvenim mrežama koja je privukla pažnju javnosti. Na fotografiji koju je podelila vidi se sa suprugom Davorom Guberovićem (50), a uz nju je uputila i prazničnu čestitku svojim pratiocima.
Selfi iz Zadra uz osmehe i lepe želje
Doris je objavila zajednički selfi snimljen u Zadru, na kojem ona i njen suprug deluju opušteno i zadovoljno, ne skidajući osmeh sa lica. Uz fotografiju je napisala poruku u kojoj je svima poželela sreću, mir i zdravlje u godini koja dolazi.
"Dobri ljudi dobre volje srećna vam svima 2026. godina! Da smo što više na svojim srećnim mestima, s ljudima koji nas čine srećnim, da su nam deca živahna, da lepo stvaramo, da se družimo i da bolnice zaobilazimo! Puno sreće, mira (najviše) i radosti svima!"
Brak sa Davorom Guberovićem
Doris Pinčić se pre tri godine udala za 13 godina starijeg preduzetnika Davora Guberovića iz Daruvara. Zajedno su zasnovali porodicu i dobili dete, a svoj privatni život uglavnom drže dalje od medijske pažnje, uz povremene objave na društvenim mrežama.
Skromno detinjstvo i put do uspeha
Iako danas važi za uspešnu i imućnu ženu, Doris je u više navrata govorila o svom skromnom odrastanju. Rođena je u Zadru, u porodici u kojoj je majka radila u računovodstvu, dok je otac tokom ratnih godina pokrenuo ribarsku radnju kako bi izdržavao porodicu.
Kako su ranije pisali hrvatski mediji, Doris je od malih nogu pomagala ocu, učestvujući u preuzimanju ribe sa brodova, a istovremeno je rasla njena ljubav prema glumi. U porodici su, pored nje, odrastali i sestra i brat.
Prethodni brakovi i deca
Podsetimo, Doris Pinčić iza sebe ima i jedan brak sa pevačem Borisom Rogoznicom, sa kojim ima dvoje dece - sina Donata i ćerku Gitu. Sa druge strane, njen sadašnji suprug Davor Guberović iz prethodnog braka ima dvojicu sinova.
