Ako vam neko kaže da nikada nije gledao "Mućke", ili da ne zna ko su Del Boj i Rodni, takva izjava i danas zvuči gotovo neverovatno. Kultna britanska serija, čiji je originalni naziv "Only Fools and Horses", snimana je od 1981. do 1991. godine, ali njena popularnost traje i decenijama kasnije.

Braća Troter stekla su status televizijskih legendi, a njihovi likovi i danas imaju gotovo mitski status među publikom, naročito na ovim prostorima.

Rodni Troter i glumac iza lika

Ulogu starijeg brata Del Boja tumačio je Dejvid Džejson, dok je mlađeg Rodnija igrao Nikolas Lindherst, koji će u aprilu napuniti 65 godina. Lindherst je godinama bio prepoznatljiv po vedrom duhu i osmehu, ali se njegov život drastično promenio nakon porodične tragedije.

Gubitak koji je promenio sve

U septembru 2020. godine Nikolas Lindherst doživeo je najveći mogući udarac – izgubio je sina Arčija, koji je imao samo 19 godina. Mladić je krenuo očevim stopama, pojavljivao se u serijama i video-igrama, a ostvario je i manju ulogu u seriji "Igra prestola".

"Rekao mi je da želi da zabavlja ljude, a ja nisam hteo da se bavi glumom. Molio sam ga da to ne radi, ali...," govorio je Lindherst.

Arči nije pokazivao simptome teške bolesti, a redak oblik leukemije otkriven je tek u poodmakloj fazi. Preminuo je od intracerebralnog krvarenja izazvanog akutnim limfoblastnim limfomom.

Povlačenje iz javnosti i tišina

Nikolas Lindherst sa sinom Foto: Profimedia

Nikolas Lindherst i njegova supruga Lusi, s kojom je u braku od 1999. godine, izuzetno teško su se nosili sa gubitkom jedinog deteta. Glumac se gotovo u potpunosti povukao iz javnosti, a u kratkom saopštenju zamolio je medije za razumevanje i poštovanje privatnosti, navodeći da su porodica i on skrhani od bola.

Nakon tragedije retko se pojavljivao na javnim događajima, a izostao je i sa promocije dokumentarca posvećenog seriji "Mućke", iako se tamo okupio veliki deo glumačke ekipe. Kako su tada navodili izvori bliski glumcu, Lindherst je odlučio da taj deo života ostavi iza sebe.

"Ne želi da bude u fokusu samo zbog te priče iz prošlih vremena, niti da se na bilo koji način ponovo bavi ulogom koja je za njega odavno završena stvar. Ne želi više da gleda ni sebe, ni seriju."

Povratak glumi i novi profesionalni put

Iako se povukao iz javnog života, Lindherst nije u potpunosti napustio glumu. Nastavio je da radi u pozorištu, a 2023. godine vratio se i na televiziju, pojavivši se u nastavku popularne humorističke serije "Frejžer". Tumačio je lik univerzitetskog profesora Alena Kornvola, starog prijatelja glavnog junaka, kog igra Kelsi Gramer. Pored glume, poslednjih godina posvetio se i pčelarstvu, koje mu je postalo važan deo svakodnevice.

Nikolas Lindherst Foto: Rich Gold / Alamy / Alamy / Profimedia

Iznenađenje na Balkanu

Pre tragedije koja mu je obeležila život, Nikolas Lindherst je 2013. godine posetio Crnu Goru. Tada je, kako je kasnije ispričao, bio zatečen načinom na koji ga je publika dočekala.

"Bio sam iznenađen. Nisam imao pojma da su "Mućke" toliko popularne na Balkanu. Kada sam izašao iz auta, svi ljudi na ulici su počeli da tapšu. Okrenuo sam se oko sebe da vidim kome to aplaudiraju. Veoma neobično... Tek tada sam shvatio koliko smo popularni ovde. Osećao sam se kao kraljica," rekao je tada glumac.

