Pevačica Eli Golding, koja je u domaćoj javnosti poznata i kao nekadašnja devojka princa Harija, ponovo je privukla pažnju iskrenim izjavama o svom emotivnom životu. Govoreći bez zadrške, priznala je da je u periodima između veza sa muškarcima izlazila i sa ženama.

Razgovor koji je izazvao pažnju

Eli Golding (39) ove komentare je iznela tokom gostovanja u rijaliti programu manekenke Bruks Nejder. Njih dve, koje su prošle godine javno pokazivale bliskost, razgovarale su o emotivnim odnosima u scenama snimljenim tokom leta. U jednom trenutku, Bruks Nejder (28), koja je nedavno raskinula sa Glebom Savčenkom, u šali je pomenula mogućnost da započne vezu sa ženama, rekavši: "Možda ću krenuti drugim putem". Na to joj je Eli odgovorila: "To je ono što ja radim. Uvek uspe."

"Toksična, prolazna i strastvena" ljubav kao inspiracija

Pevačica, koja iz braka sa bivšim suprugom Kasparom Džoplingom ima četvorogodišnjeg sina Alfreda, potom je otvoreno govorila o svom pogledu na ljubavne odnose i emocije koje oni nose.

"Mislim da najuzbudljivija ljubav dolazi s razlogom, i ona je toksična i prolazna i strastvena i neverovatna je i jednostavno si u fazonu, niko drugi nikada nije doživeo ljubav poput ove. Iskreno, sve je to odličan materijal za pesme. Nažalost, radim to zbog zapleta kako bih mogla da napišem pesmu o tome," rekla je Eli.

Dodala je i da na ljubav gleda kao na iskustvo koje treba prihvatiti bez gorčine:

"Trebalo bi da to cenimo kao trenutak koji jeste, a onda kada prođe, da budemo zahvalni što se dogodilo i što smo to doživeli. Sve se svodi na to da budeš neverovatna žena kakva jesi, a muškarci su samo dodatak s vremena na vreme."

Trudnoća i nova životna faza

Eli Golding Foto: Profimedia

Eli Golding je u decembru prošle godine javno potvrdila da očekuje dete sa partnerom Boom Miniarom. Njena trudnoća postala je tema interesovanja javnosti nakon što se u poodmaklom stanju pojavila na crvenom tepihu tokom dodele modnih nagrada 2025. godine.

Kraj braka sa Kasparom Džoplingom

Početkom 2024. godine, nakon što su se pojavile fotografije na kojima se Eli ljubi sa brazilskim instruktorom surfovanja Armandom Perezom, pevačica je odlučila da se oglasi i potvrdi da je njen petogodišnji brak sa Kasparom Džoplingom okončan.

U objavi na Instagramu tada je napisala: "U svetlu nedavnih priča, osećam da mi nije preostalo ništa drugo nego da vas sve obavestim da smo se Kaspar i ja privatno rastali pre nekog vremena. Ostajemo najbliži prijatelji i uspešno zajedno odgajamo dete, vodeći računa o interesima našeg sina."

Buran emotivni put muzičke zvezde

Eli Golding Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ljubavni život Eli Golding oduvek je bio pod lupom javnosti. Jedna od njenih ranijih veza bila je sa voditeljem BBC Radija 1 Gregom Džejmsom, sa kojim je bila u vezi oko godinu i po dana, pre nego što su se razišli zbog poslovnih obaveza. Godine 2012. uplovila je u romansu sa američkim muzičarem Skrileksom, ali je veza trajala svega sedam meseci, jer joj je, kako se navodilo, teško padala veza na daljinu.

Kasnije je bila u vezi i sa glumcem Džeremijem Irvinom, pre nego što je on stekao širu popularnost filmom "Mamma Mia: Evo nas ponovo". Takođe, 2015. godine priznala je aferu sa Najlom Horanom, dok je jedna od njenih najpoznatijih veza bila ona sa bubnjarem grupe "Makflaj", Dagijem Pojnterom. Njihova romansa trajala je dve godine, a nakon raskida 2016. godine, Eli je kratko poručila:

"Više nisam u vezi i to je bilo teško. Pauza će biti dobra stvar za mene i moju glavu."

