Povodom praznika, Paris Hilton je podelila nove porodične fotografije na kojima pozira sa suprugom Karterom Reumom, sinom Feniksom i ćerkicom London. Cela porodica nosi usklađene praznične pidžame, a prizori odišu toplinom i prazničnom atmosferom.

Uz fotografije, Paris je napisala: "Tradicija koju obožavamo… naša godišnja božićna čestitka. Srećan Božić i novogodišnje praznike želi vam naša porodica."

Negativni komentari ne prestaju

Iako fotografije odišu srećom, javnost nije uvek bila blagonaklona. Naime, kada je Paris ranije prvi put objavila sliku sa sinom Feniksom, pojedini korisnici interneta uputili su neprimerene primedbe na njegov fizički izgled. Malog Feniksa su opisivali kao "najružnije dete na planeti" i postavljali pitanja poput "na koga li je toliko ružan". Neki su čak sugerisali da dečak ima određeni sindrom i poručili Paris da bi trebalo da ga odvede lekaru.

Paris je tada reagovala na Instagramu, jasno stavljajući do znanja da su optužbe neutemeljene: "Postoje neki bolesni ljudi na svetu. Moj anđeo je savršeno zdrav. I da, naravno da smo bili kod lekara, on jednostavno ima veliki mozak."

Ponosna majka i porodična sreća

Pevačica i preduzetnica je naglasila koliko je srećna što je majka i koliko joj znači porodica:

"Moja beba je savršeno zdrava, neodoljiva, pravi anđeo. O ulozi majke sanjala sam otkad znam za sebe. Feniks je moj svet i najveći blagoslov u mom životu. Svakog dana me podseća na ono što je zaista važno. Nadam se da će ljudi naučiti da se ponašaju prema drugima sa više ljubaznosti i empatije."

Paris, koja je ranije priznala da je okrutnost pojedinaca znatno pogodila, sada pokazuje odlučnost da zaštiti svoju porodicu i ne dozvoljava da je negativni komentari obeshrabre. Njene praznične fotografije svedoče o tome da pronalazi radost u ulozi majke i supruge, uprkos izazovima života pod reflektorima.

