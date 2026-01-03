Slušaj vest

Godine 2007. legendarni dizajner zvuka originalnog filma "Star Wars: A New Hope" doživeo je šokantno otkriće dok je preslušavao svoje stare tonske trake. U jednom od zvučnih efekata prepoznao je glas samog Džona Vejna, holivudske ikone i legende vesterna.

Poslednji film koji niko nije znao

Zvanično, Džon Vejn se povukao iz glume 1976. godine, tri godine pre smrti od raka 1979. Njegov poslednji film u klasičnoj filmografiji bio je "Poslednji pištolj", u režiji Dona Siegela, u kojem je glumio sa Lauren Bakal. Ipak, decenijama kasnije otkriveno je da njegov glas zapravo završava u filmu koji je promenio istoriju naučne fantastike – Star Wars iz 1977.

Naime, Vejn je, nesvesno, "pozajmio" glas liku Garindana – stvorenju nalik insektu koje se pojavljuje u svemirskoj luci Mos Ajsli na planeti Tatuin kao imperijalni doušnik. Karakteristično zujanje ovog lika zapravo je kombinacija elektronskog zvuka i neiskorišćenih dijaloga Vejna iz ranijih filmova. Zbog toga, Džon Vejn nikada nije znao da je tehnički učestvovao u Star Wars, niti je njegovo ime ikada navedeno u špici filma.

Otkrivanje tajne

Ovu fascinantnu priču otkrio je Ben Burt, dizajner zvuka originalne trilogije. Dok je 2007. godine iz radoznalosti preslušavao stare tonske trake, primetio je poznati glas kroz sintisajzer: "Čuo sam i shvatio da je to bio Džon Vejn", rekao je Burt za zvanični Star Wars blog.

Objašnjavajući kako je glas iskorišćen, dodao je: "Imali smo lika koji je ličio na komarca u prvom Star Warsu – Garindana – i trebao nam je neki zvuk. Kada sam ponovo pregledao beleške i trake, otkrio sam da je u pitanju elektronsko zujanje koje je bilo aktivirano ljudskim glasom. Pronašao sam odbačene rečenice iz studijskog otpada, poput: "Pa, šta ti radiš u ovom gradu?"

Neplanirani filmski doprinos

Ovaj neobičan detalj pokazuje da Vejnova poslednja "filmska uloga" zapravo nije bila u vestern žanru, već u naučnofantastičnom klasiku koji i danas okuplja fanove širom sveta. Iako legendarnog glumca nikada nije najavljivala zvanična uloga u Star Wars, njegov doprinos filmu ostao je nevidljiv, ali autentičan – kroz glas koji i dalje odjekuje u istoriji filmske magije.

