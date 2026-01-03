Slušaj vest

Niki Minaž se ponovo našla u centru burnih reakcija na internetu nakon što je peticija na platformi Change.org pod nazivom "Deportujte Niki Minaž u Trinidad" premašila je 80.000 potpisa.

Popularnost je naglo porasla ubrzo nakon što se reperka pojavila na događaju organizacije Turning Point USA, 21. decembra, zajedno sa političkom komentatorkom Erikom Kirk. Tom prilikom Minaž je pohvalila predsednika Donalda Trampa, nazivajući ga "lepim, šarmantnim i dobrim uzorom".

"Deportacija Niki Minaž u njenu domovinu Trinidad čini se kao najizvodljivije rešenje za zaustavljanje njenih štetnih postupaka. Time bi se obezbedila sigurnost američkih građana i poslala jasna poruka da se uznemiravanje i podrška kriminalnim aktivnostima neće tolerisati," navodi se u peticiji, koja je pokrenuta još u julu.

Sve počelo 2018. godine

Reperka (43) je ranije, u objavi na Instagramu iz 2018. godine, izjavila da je "u ovu zemlju došla kao ilegalni imigrant sa pet godina," prenosi People. Takođe, nakon događaja u organizaciji Turning Point USA, čini se da je obrisala svoj Instagram nalog.

Erika Kirk i Niki Minaž na manifestaciji Turning Point USA Foto: Laura Brett / ddp USA / Profimedia

Navodno je peticiju pokrenula osoba koja koristi ime "Pedonika Minaj", nadimak koji očigledno aludira na pravo ime pevačice (Onika Tanja Maraž) i njenog supruga Keneta Petija, koji je registrovani seksualni prestupnik nakon što je 1995. godine osuđen za pokušaj silovanja šesnaestogodišnje devojke. Na stranici se Minaž proziva i zbog toga što je godinama javno branila supruga, kao i zbog ranijih optužbi da je zastrašivala osobe povezane sa njegovim slučajem.

Niki Minaž nije jedina

Niki Minaž, međutim, nije jedina slavna ličnost koja se suočila sa negativnim reakcijama kroz peticije. Kako je ranije preneo National Enquirer, fanovi su nedavno pokrenuli posebnu kampanju na Change.org zahtevajući da Bad Bani bude zamenjen Džordžom Strejtom kao izvođač na poluvremenu Superboula 2026. godine.

