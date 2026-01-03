Slušaj vest

Glumica Anja Mit raznežila je pratioce objavom koja je u kratkom roku privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Tokom prazničnih dana podelila je intiman porodični trenutak i pokazala kako izgleda atmosfera u njenom domu.

Porodični kadar koji je osvojio mreže

Na storiju koji je objavila, Anja je pokazala jednostavan, ali topao prizor izazvao je brojne reakcije, a pratioci su se složili da fotografija odiše skladom i bliskošću.

Praznična trpeza u znaku tradicije

Anja Mit - praznična trpeza Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Glumica je uz porodični kadar otkrila i deo praznične atmosfere iz doma. Na stolu su se našli domaća supa i ruska salata, nezaobilazni detalji novogodišnjih trpeza, što je dodatno raznežilo njene fanove i podsetilo ih na porodične običaje.

Objave su za kratko vreme prikupile veliki broj lajkova i komentara, a u porukama su dominirale čestitke, lepe želje i pohvale na račun njihove porodice.

Anja Mit - praznična trpeza Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Ljubav koju više ne krije

Iako je u početku svoju vezu sa Vladimirom Petrovićem držala dalje od očiju javnosti, Anja je u poslednje vreme sve opuštenija kada je u pitanju privatni život. Nedavno je podelila i fotografiju iz šetnje sa partnerom i naslednikom, čime je jasno pokazala koliko uživa u porodičnoj svakodnevici. Njihov sin nosi ime Filip, koje ima bogatu istoriju i vekovima se povezivalo sa snagom, plemenitošću i vođstvom.

Razvod iza nje, novi početak ispred

Podsetimo, Anja Mit je ranije bila u braku sa pilotom, a vest o razvodu potvrdila je javno u emisiji "Amidži šou".

U galeriji pogledajte fotografije Anje Mit u trudnoći:

"Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla," izjavila je tada glumica.

Nakon tog životnog poglavlja, Anja je započela novu vezu i danas, sudeći po objavama, uživa u mirnom porodičnom periodu i praznicima provedenim u krugu najbližih.

