Slušaj vest

Bivša dečja glumica Viktorija Džouns, ćerka poznatog glumca Tomija Li Džounsa, pronađena je bez svesti u ranim satima Nove godine. Imala je 34 godine. Osoblje hotela Fairmont u San Francisku, gde se incident dogodio, prvobitno je pomislilo da je Viktorija pijana kada su je zatekli kako leži na podu 14. sprata luksuznog hotela, javlja The Daily Mail.

„Gosti su je videli i mislili da je možda pijana“, rekao je izvor za Daily Mail.

Hitne mere nisu pomogle

Kada su pokušaji da je ožive nisu uspeli, osoblje je shvatilo da situacija nije u pitanju alkohol. Hitna pomoć je brzo pozvana, a zaposleni su započeli reanimaciju, ali bez uspeha.

Foto: Profimedia

Doktori su stigli u hotel oko 2:52 ujutru, ali Viktorija je bila mrtva na licu mesta, prenosi TMZ.

Prema izvoru Daily Mail-a, na telu nisu zabeleženi tragovi nasilja niti povrede, a na mestu događaja nisu pronađeni nikakvi tragovi droge niti bilo kakvi indikatori samoubistva. Uzrok smrti ostaje nepoznat, a policija San Franciska pozvala je sve koji imaju informacije da se jave.

Još uvek nije jasno da li je Viktorija bila gost hotela ili šta je radila na 14. spratu.

Portparol policije izjavio je:

„1. januara 2026. godine, oko 3:14 ujutru, policajci San Franciska reagovali su na prijavu o preminuloj osobi u hotelu na 900 bloku Mason ulice. Na licu mesta policajci su se sreli sa medicinskim timom koji je konstatovao smrt odrasle žene. Medicinski istražitelj je stigao i obavio istragu.“

Kćerka poznatog glumca

Viktorija je ćerka Tomija Li Džounsa i njegove druge supruge Kimberlea Klauglej.

Ona je, kao i njen otac, krenula glumačkim putem i pojavila se u nekoliko filmova, uključujući Men in Black II (2002) i seriju One Tree Hill (2005). Prvu ulogu ostvarila je kao dete, a kasnije je glumila u vesternu The Three Burials of Melquiades Estrada iste godine, u režiji svog oca.

Tomij Li Džouns je poznat po ulogama u Batman Forever, No Country for Old Men, Captain America: The First Avenger i Jason Bourne, ali i kao Agent K u franšizi Men in Black.

Nakon kratke karijere u Holivudu, Viktorija se više nije profesionalno bavila glumom, ali se povremeno pojavljivala pored svog oca na crvenom tepihu, uključujući premijeru filma Just Getting Started 2017. godine.

Porodica i opraštanje

Viktoriju preživljavaju otac Tomi, majka Kimberlea i brat Ostin.

Tragična smrt bivše dečje zvezde šokirala je fanove i Holivud, a istraga o uzroku smrti je u toku.