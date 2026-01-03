Slušaj vest

Glumac Miki Rurk živi u kući u četvrti Beverli Gruv, koja je u početku iznajmljena za oko 4.800 evra mesečno. Kasnije je, prema sudskim dokumentima, mesečna najamnina povećana na približno 6.400 evra.

Holivudski glumac suočava se sa prisilnim iseljenjem zbog neplaćene stanarine, piše portal Realtor.com. Naime, Rurk navodno duguje oko 55.000 evra, za stanarinu. Stanodavac ga je optužio za kašnjenje u plaćanju, a 73-godišnji dobitnik Zlatnog globusa dobio je trodnevno upozorenje 18. decembra da mora podmiriti dug ili napustiti nekretninu, prema sudskim dokumentima podnetim Okružnom sudu Los Anđelesa.

Miki Rurk Foto: LESE/spot / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nije postupio po upozorenju

Prema tvrdnjama stanodavca Erika Goldieja, Rourke nije postupio po obaveštenju, koje je, kako stoji u podnesku, bilo zalepljeno na vrata kuće i poslato poštom.

Kuća u kojoj živi Rurk je trosobni bungalov u španskom stilu sa dva i po kupatila. Glumac je ugovor o najmu potpisao u martu. Kuća je prvobitno izgrađena 1926. godine i tokom godina prošla je kroz opsežne renovacije. Prostire se na više od 140 kvadratnih metara stambenog prostora, dok parcela ima preko 560 kvadratnih metara, što obezbeđuje veliki i prijatan spoljašnji prostor.

Rurk je na društvenim mrežama objavljivao fotografije sa svojim psima ispred kuće i otkrio da je na stražnjem tremu napravio improvizovanu teretanu kako bi mogao da nastavi treninge.

Problemi s neplaćenom najamninom nisu novi

Iako trenutna finansijska situacija glumca nije poznata, ovo nije prvi put da se suočava s problemima zbog neplaćene stanarine. Godine 2017. protiv njega je pokrenut postupak u Njujorku, gde je stanodavac tvrdio da glumac duguje oko 27.500 evra za neplaćeni stan u Tribeci.

Prema izveštajima New York Posta, Miki je pritom prouzrokovao i štetu od gotovo 9.200 evra, uključujući neovlašćenu ugradnju „disko rasvete“ u tavan, oštećenu bravu, uništenu kadu i rupe u zidovima. Optužen je da je prestao da plaća najamninu u oktobru 2016, dva meseca pre isteka ugovora u decembru iste godine.

1/5 Vidi galeriju Miki Rurk posle 6 dana izbačen iz "Velikog brata" Foto: printscreen/youtube/bigbrotheruk

Kontroverze i rijaliti

Miki Rurk je poznat i po svom izbacivanju iz britanske verzije "Celebrity Big Brothera", gde je izdržao samo nekoliko dana. Producenti su ga izbacili zbog, kako su naveli, „neprihvatljivog ponašanja“.

Tokom boravka u rijalitiju Rurk je prvo zgrozio američku influenserku i pevačicu Jojo Sivu, rekavši joj da „više neće biti gej ako ostane duže od četiri dana“, nakon što mu je otkrila da je u vezi sa nebinarnom osobom i da voli žene. Kasnije je izjavio da će glasati da „izbace tu lezbijku što pre“.

Nije potpuno jasno zašto je 21-godišnju Sivu odabrao za metu, a s obzirom na prirodu rijaliti programa, nije poznato da li je imao ugovor koji mu garantuje kratko zadržavanje u kući ili je jednostavno želeo da izazove izbacivanje pre kraja sezone.