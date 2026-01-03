Čuvena Kasandra se oglasila povodom situacije u Venecueli: Poslala je snažnu poruku
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro danas je, zajedno sa suprugom, otet od strane američke elitne jedinice Delta fors, nakon čega su izvedeni iz zemlje i odvedeni u SAD. Ovim povodom oglasila se i poznata venecuelanska glumica Koraima Tores koju je narod u Srbiji obožavao u seriji Kasandra.
Glumica je napisala jednu rečenicu i moli se za svoju zemlju.
"Niko ne spava, Venecuela", napisala je Toresova na svom Instagramu.
Ona je tokom dana objavilvala fotografije podrške svojoj zemlji i narodu u svemu sa čime se trenutno suočavaju.
Podsetimo, predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni su na spavanju! Prema navodima, oni su izvučeni iz kreveta u spavaćoj sobi tokom akcije američkih snaga tokom racije koja je dovela do njihovog hapšenja, rekla su za medije dva izvora upoznata sa situacijom.
Koraima Tores oduševljena Srbijom
Podsetimo, zbog ogromne popularnosti koju je stekla u našoj zemlji tokom emitovanja "Kasandre" devedesetih godina, Koraima je 1997. godine posetila Srbiju, a kako je kasnije u i intervjuima navodila iz naše zemlje ponela je najlepše uspomene. Srbiju je zapamtila po gostoprimstvu, ali i ljubavi koju je dobila od obožavalaca.
(Kurir.rs/Telegraf)