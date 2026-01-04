Slušaj vest

Katarina Vićentijević jedno je od onih lica koje je domaća publika nepogrešivo prepoznavala tokom devedesetih godina. Veliku popularnost stekla je u serijama koje su obeležile jednu epohu televizije, a njeni likovi ostali su duboko urezani u kolektivno pamćenje gledalaca.

Najveću slavu donela joj je uloga Zaze u seriji "Srećni ljudi", dok je lik Dude iz "Porodičnog blaga" postao jedan od najcitiranijih na malim ekranima. Rečenica "Da ti kaže Duda tebe nešto" i danas se često može čuti, kao podsetnik na vreme kada su ove serije okupljale milione gledalaca.

Prepoznatljive uloge i povlačenje sa televizije

Osim pomenutih serija, Katarina Vićentijević zapaženu ulogu ostvarila je i u seriji "Stižu dolari". Iako je bila na vrhuncu popularnosti i redovno prisutna na televiziji, glumica je donela odluku da se povuče sa malih ekrana. Ipak, njen odlazak iz fokusa javnosti nije značio i napuštanje glume. Naprotiv, umetnost je ostala njen svakodnevni poziv, ali u drugačijem, mirnijem okruženju.

Povratak rodnom gradu i rad sa mladima

Katarina danas živi u Valjevu, gradu u kojem je odrasla, daleko od beogradske gužve i medijske scene. Profesionalnu osnovu stekla je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je diplomirala glumu u klasi profesora Branka Pleše.

Glumica je više puta isticala da je i van Beograda ostala u potpunosti posvećena svom pozivu, prvenstveno kroz pozorišni rad i pedagoški angažman. Danas je fokusirana na prenošenje znanja mlađim generacijama – vodi školu glume, bavi se kulturom govora i intenzivno radi sa decom i mladima.

Katarina Vićentijević Foto: Printscreen/Televizija Valjevo Plus

Prirodan izgled i povratak na male ekrane

Iako su prošle decenije od njenih najpoznatijih televizijskih uloga, Katarina Vićentijević i dalje pleni prirodnim izgledom, bez drastičnih promena, što publika često primećuje.

Nedavno se ponovo pojavila pred televizijskim kamerama u popularnoj seriji "Igra sudbine", čime je potvrdila da njena veza sa televizijom nikada nije u potpunosti prekinuta, već samo privremeno stavljena u drugi plan.

