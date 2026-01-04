Slušaj vest

Oskarovka Natali Portman (44) Novu godinu proslavila je u Sent Bartsu, egzotičnoj destinaciji gde zimsko odelo nije bilo potrebno, već samo kupaći kostim. Upravo u ovom izdanju glumica je fotografisana nakon što je skoro pre dve godine okončala brak sa koreografom Bendžaminom Milpijeom.

Natali Portman dočekala Novu godinu u Sent Bartsu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Brakorazvodna parnica završena je početkom 2024. godine, a razvod je usledio nakon višegodišnjih problema u vezi, koji su počeli preljubom. Iako je brak nekada bio obeležen i ljubavlju i zajedničkim životom u Parizu i Americi, konačno pomirenje nije došlo.

Privatni život i fokus na porodicu

Izvori bliski glumici navode da je Natali trenutno srećna i posvećena porodici i prijateljima. U februaru 2024. formalno se rastala od Milpijea, a već početkom godine dokumentacija je završena. Tokom intervjua za Wall Street Journal, glumica je naglasila da "živi u Parizu sa dvoje dece", pritom ne pominjući bivšeg supruga.

Na godišnjicu braka u avgustu 2024. Natali je viđena bez burme, koju nije nosila ni na Zlatnom globusu. Ben je tada viđen u društvu Kamil Etjen (27), mlađe od njega 21 godinu i aktivistkinje za ekologiju. Iako je tokom godine bilo spekulacija o pokušaju pomirenja, izvor za Page Six je u junu istakao: 

Natali Portman Foto: Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

"Nisu se razišli i pokušavaju da reše stvari. Ben čini sve što može da natera Natali da mu oprosti. On voli nju i njihovu porodicu." Ipak, pomirenja nije bilo.

Ljubavna priča koja je počela na snimanju

Natali je Milpijea upoznala na snimanju filma "Crni labud", u kojem je glumica ostvarila Oskarom nagrađenu ulogu. Ben je bio koreograf i podučavao je glumicu plesu, a tokom snimanja njihova simpatija je rasla. Pre njega, Ben je bio u vezi sa koleginicom balerinom, koju je napustio zbog Natali, što je izazvalo brojne komentare u medijima.

Bivši par se venčao nekoliko meseci nakon rođenja prvog deteta i neko vreme su živeli u Parizu, dok je Ben radio u Francuskoj, a potom su se vratili u SAD. Tokom snimanja filma "Tor" Milpije je boravio uz Natali.

Zajednički život i deca

Natali Portman dočekala Novu godinu u Sent Bartsu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Natali i Ben zajedno odgajaju sina Alefa (14) i ćerku Amaliju (8). Iako više nisu par, glumica nastavlja da drži svoj privatni život daleko od medija, a njihovo roditeljstvo je i dalje u fokusu.

Prethodnih godina mediji su pisali da je Natali u vezi sa francuskim muzičarem Tangijem Destableom, dok je Milpije i dalje viđen u društvu Kamil Etjen.

