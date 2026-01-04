Slušaj vest

Nije prošlo mnogo od kada se manekenka Žizel Bundšen udala nakon razvoda od Toma Brejdija, a slavna NFL legenda već je viđena u javnosti sa novom devojkom. Reč je o influenserki Aliks Erl (25), dok Tom sada ima 48 godina, što mnogima nije promaklo zbog očigledne razlike u godinama.

Par je proslavio Novu godinu zajedno, a na zabavi je bio prisutan i Leonardo Dikaprio (50), koji je poznat po vezama sa mlađim partnerkama, dok je svoju romansu sa Vitorijom Ćereti promenio pravila.

Reakcije javnosti

Na društvenim mrežama brzo su se pojavili snimci Toma i Aliks u bliskom druženju, a komentari nisu izostali. Neki su bili kritični: "Šta je ovo? Zar on nema decu?", "Juri njegove pare", "Lupila ga kriza srednjih godina", dok su drugi primetili razliku u godinama između njega i mlade influenserke.

Za razliku od Toma, Žizel Bundšen takođe je bila meta kritika kada se saznalo da čeka dete sa novim partnerom, ubrzo nakon razvoda, a mediji su spekulisali o njenoj brzoj vezi sa Hoakimom Valenteom.

Ko je Aliks Erl?

Aliks Erl je popularna influenserka sa Floride koja je stekla veliki broj pratilaca kroz video formate "Get Ready With Me (GRWM)". Na Instagramu je prati više od pet miliona ljudi, dok na TikToku ima više od osam miliona fanova. Takođe vodi podkast Hot Mess i poznata je po provokativnim stajlinzima.

Diplomirala je marketing u Majamiju i učestvovala u takmičenju "Ples sa zvezdama" sa Valom Čmerkovskim. Od 2023. do prošle godine bila je u vezi sa NFL igračem Brekstonom Beriosom, a raskinuli su zbog veze na daljinu.

Aliks Erl Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Erl je nedavno priznala: "Želim da imam nekoga uz sebe 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, nekoga koga mogu podržati i biti tu za njega. I to nije baš očekivano od mene."

Šta dalje?

Dok se fanovi pitaju kako će se ova nova veza razvijati, ostaje da se vidi da li Tom Brejdi, otac troje dece, može ispuniti želje svoje nove partnerke i kako će balansirati privatni život sa obavezama i porodicom.

