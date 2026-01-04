Slušaj vest

Glumica Džesika Alba (44) započela je 2026. godinu sa novim izabranikom, Denijem Ramirezom, koji je 11 godina mlađi od nje. Par je zajedno pratio fudbalsku utakmicu, a zatim proslavio novogodišnju noć na plaži u Meksiku. Ljubav cveta, ali kritike javnosti ne prestaju.

Reakcije javnosti i komentari

Veza Džesike i Ramireza izazvala je podeljene reakcije. Dok jedni hvale par i smatraju ih prelepim, drugi ne prestaju da kritikuju glumicu zbog nedavnog razvoda od Keša Vorena i razlike u godinama sa novim partnerom. Neki komentari na društvenim mrežama glase:

"Zar ona nije u braku sa Kešom Vorenom?", "Gde su joj deca dok se ljubi sa novim momkom?", "Postala kuguarka, dobro za njega", "Matora je za njega, ostaviće je kada bude našao mlađu", neki su od komentara.

Bivši muž Džesike, Keš Voren (48), trenutno je u vezi sa Hananom, koja je 20 godina mlađa od njega.

Nova veza i javne pojave

Džesika i Ramirez su svoju vezu ozvaničili u novembru 2025. putem Instagrama. Već u julu iste godine paparaci su ih uhvatili kako se ljube ispred njegovog doma u Los Anđelesu. Glumica je ranije bila u braku sa Kešom Vorenom, sa kojim ima troje dece. Par se razveo u januaru 2025. posle 16 godina braka. Kritičari često ističu da javnost brzo procenjuje njen privatni život, posebno u vezi sa majčinstvom i novim romantičnim vezama.

Ko je Deni Ramirez?

Džesika Alba, Deni Ramirez Foto: Printscreen/ Instagram/ dannyramirez

Deni Ramirez je američki glumac kolumbijsko-meksičkog porekla, poznat po ulozi u filmu Captain America: Brave New World pored Harisona Forda, seriji The Falcon and the Winter Soldier, kao i u bioskopskom hitu Top Gun: Maverick. Pre nego što se posvetio glumi, Ramirez je igrao američki fudbal i studirao na Tisch School of the Arts, New York University. U industriji je aktivan od 2016. godine.

Privatni život Džesike Albe

Pre braka sa Kešom Vorenom, Džesika je imala romansu sa glumcem Majklom Vederlijem, koji je bio i njena prva ljubav. Glumica je poznata po tome što svoj privatni život drži relativno daleko od javnosti, ali njene veze i dalje privlače veliku pažnju medija i fanova širom sveta.

