Slušaj vest

Melanija i Donald Tramp ulazak u 2026. godinu obeležili su na svom luksuznom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Novogodišnja proslava okupila je brojne zvanice iz političkog i javnog života, među kojima su bili izraelski premijer Benjamin Netanjahu sa suprugom Sarom, kao i gosti iz sveta mode i javne scene regiona.

Među prisutnima se našla i hrvatska misica Laura Gnjatović, koja je prošle godine predstavljala Hrvatsku na izboru za Mis Univerzuma u Tajlandu. Ona je na svom Instagram profilu podelila fotografije sa glamurozne večeri, koje su ubrzo privukle veliku pažnju.

Susret sa ocem Melanije Tramp izazvao reakcije

Laura Gnjatović je javnosti već bila poznata zbog susreta sa Viktorom Knavsom, ocem Melanije Tramp, koji se dogodio pre oko pola godine tokom njegove posete Zagrebu povodom proslave 100 godina postojanja jednog poznatog hotela.

Iako je fotografija bila potpuno uobičajena, njen susret sa Viktorom Knavsom izazvao je neprimerene komentare na društvenim mrežama. Među njima su se našli i sledeći navodi: "Laura traži savet kako da se bogato uda u Americi", "Bio u JNA vodnik, pod stare dane svodnik", "Pa dobra je Laura, Viktor je sigurno bio zadovoljan".

Oštar odgovor misice

Hrvatska misica je brzo reagovala i jasno stavila do znanja da joj takvi komentari ne prijaju. Na Instagramu je poručila:

"A komentari... izvinite se mom vereniku smesta. Stvarno nisam interesantna ocu američke prve dame, budite bezbrižni".

U galeriji pogledajte fotografije Donalda i Melanije sa dočeka 2026:

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp u srebrnoj metalik haljini na novogodišnjoj proslavi u Mar-a-Lagu Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Tom prilikom je otkrila i da joj je Viktor Knavs poklonio kačket sa sloganom "Učiniti Ameriku ponovo velikom", potpisan od strane Donalda Trampa.

"Ko hoće, neka čestita", dodala je Laura.

Ko je Laura Gnjatović?

Laura Gnjatović živi u Dubrovniku, poreklom je iz Zadra i zaposlena je u jednoj poliklinici. Profesionalno se bavi odbojkom i nastupa za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik, a tokom sportske karijere osvojila je brojne medalje. Govori engleski, italijanski i španski jezik i aktivno se zalaže za promociju fizičkog i mentalnog zdravlja.

U galeriji pogledajte fotografije Laure Gnjatović:

1/4 Vidi galeriju Laura Gnjatović, hrvatska misica Foto: printscreen/instagram/lauragnjatovic

Modni detalji i porodična atmosfera

Novogodišnja proslava protekla je i u znaku modnih komentara. Melanija Tramp privukla je pažnju metalik haljinom, koju su mnogi opisali kao njeno najodvažnije izdanje do sada. Uz nju su bili Donald Tramp, njihov sin Baron i Viktor Knavs.

Muški članovi porodice Tramp, kao i brojni gosti, pojavili su se u gotovo identičnim smoking odelima. Posebnu pažnju privukao je Baron Tramp (19), za kog se često komentariše da se oblači i ponaša zrelije od svojih vršnjaka, ali i da sve više liči na oca, kako fizički, tako i po stilu.

Poznato je da Melanija sina od milja naziva "mali Donald", dok je Tramp jednom prilikom priznao da njegova supruga najviše voli upravo njihovog naslednika, uz dozu emotivne iskrenosti koja je tada izazvala brojne reakcije u javnosti.

Pogledajte video: Srbiju na Mis Univerzuma predstavljala Mongolka