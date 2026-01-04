Slušaj vest

Glumica Anja Mit nedavno je postala majka i pre mesec i po dana na svet donela sina Filipa. Sada je na svom Instagram profilu podelila prvi intimni porodični trenutak iz doma, pozirajući sa naslednikom pored prozora dok je napolju padao sneg.

Na fotografijama Anja drži sina na ramenu, nežno ga ljubi po glavi i pozira u rajfu sa ušima zeke. Uz fotografije je napisala: "Mama zec i naš prvi sneg"

Anja Mit - selfi sa sinom Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Njeni pratioci, ali i poznate kolege, brzo su reagovali, ostavljajući brojne lajkove i komentare koji hvale toplinu i nežnost koju glumica deli sa svojom porodicom.

Prvi praznici u porodičnom domu

Pored nežnih fotografija sa sinom, Anja je svojim fanovima pokazala i deo praznične atmosfere u njihovom domu. Na stolu su se našli domaća supa i tradicionalna ruska salata, što je mnoge podsetilo na klasične novogodišnje trpeze i izazvalo dodatne pozitivne reakcije.

Anja Mit - praznična trpeza Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Prikazala i partnera

Na jednoj od fotografija pojavljuje se i košarkaš Vladimir Petrović, sa kojim Anja ima sina Filipa. Zajedno su pozirali u opuštenoj, porodičnoj atmosferi, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i oduševljenje fanova.

Komentari su puni toplih želja i pohvala za njihovu porodicu, a Anja Mit pokazuje da i u svakodnevnim, mirnim trenucima mogu nastati najlepše i najinspirativnije fotografije.

