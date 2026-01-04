Slušaj vest

Legendarni američki pevač Beri Manilou (82), jedan od najomiljenijih zabavljača u istoriji pop muzike, pred kraj 2025. godine otkrio je da mu je dijagnostikovan rak pluća i da će uskoro biti podvrgnut operaciji uklanjanja dela levog plućnog krila. Sada se oglasio i otkrio nove detalje svog zdravstvenog stanja.

Pevač hita "Could It Be Magic" samo nekoliko dana nakon javnog priznanja dijagnoze podvrgnut je operaciji uklanjanja dela pluća, a sada je prvi put pokazao kako izgleda njegov oporavak.

Beri Manilou Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Fotografija koja je umirila fanove

U subotu je Beri podelio fotografiju iz bolničkog kreveta, uz kratku, ali snažnu poruku u opisu:

„Danas sam bolje.“

Ta rečenica bila je dovoljna da se fanovi širom sveta odahnu, shvativši da je operacija prošla dobro i da se muzička ikona uspešno oporavlja.

Komentari ispod objave brzo su se napunili rečima podrške i emocija:

„Hvala Bogu! Šaljem ti svu ljubav,“ napisao je jedan obožavalac.

„Volim te već 50 godina! Srce mi je stalo kad sam čula da si bolestan. Presrećna sam što vidim da si dobro,“ dodala je druga.

„Ne znaš koliko je divno probuditi se uz ovu fotografiju. Toliko sam brinula!“

„Šaljem ti najveći zagrljaj i molitve za brz oporavak,“ poručila je četvrta osoba.

„Izgledaš sjajno. Zaista. Svakim danom biće ti sve bolje,“ zaključio je još jedan fan.

Beri Manilou Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Prva objava nakon otkrivanja dijagnoze

Ovo je ujedno prva Berijeva objava otkako je 22. decembra javno otkrio da mu je dijagnostikovan rak pluća.

Tada je u emotivnoj izjavi objasnio kako je sve počelo:

„Kao što mnogi od vas znaju, nedavno sam imao šest nedelja bronhitisa, a zatim i povratak simptoma koji je trajao još pet nedelja. Iako sam se oporavio i vratio na binu u Westgate Las Vegasu, moj divni lekar je tražio da uradim MRI – čisto da proverimo da li je sve u redu.“

Rezultati pregleda doneli su šok, ali i nadu:

„MRI je otkrio kancerogenu promenu na levom plućnom krilu koja mora biti uklonjena. Čista sreća i sjajan doktor što je otkrivena tako rano. To je dobra vest.“

Loša vest, kako je tada rekao, bila je neizbežna operacija nakon završetka božićnih koncerata Christmas Gift Of Love.