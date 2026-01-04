Slušaj vest

Jamil Azar, jedan od najuticajnijih novinara arapskog sveta, preminuo je u 88. godini nakon, kako se navodi, „izuzetne i nezaboravne karijere“ koja je trajala više od pola veka.

Tokom svog profesionalnog života, Azar je proveo 31 godinu u BBC-ju, a više od 20 godina na Al Džaziri, gde je obavljao neke od najvažnijih funkcija, bio je glavni voditelj vesti, glavni urednik i član uredničkog odbora.

U jednom periodu važio je i za jednog od najdugovečnijih televizijskih voditelja vesti na svetu.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece.

Dirljiva poruka Al Džazira

Povodom njegove smrti, generalni direktor Al Džazira, šeik Naser bin Faisal Al Tani, uputio je emotivnu posvetu novinaru kojeg je opisao kao izuzetno uticajnu ličnost.

„Jamil Azar za sobom ostavlja izuzetno i trajno medijsko nasleđe“, naveo je šeik Naser.

„Njegova reputacija bila je oličenje integriteta i izvrsnosti, a njegov uticaj duboko je obeležio generacije novinara koji su od njega učili na Al Džaziri i u drugim institucijama u kojima je radio i pomagao u oblikovanju profesionalnih standarda.“

Živa škola novinarstva

U nastavku poruke istaknuto je da je Azar bio mnogo više od iskusnog profesionalca:

„Bio je, u svakom smislu, živa škola novinarstva i pouzdan autoritet u uredničkoj praksi, arapskom jeziku, televizijskoj prezentaciji i rukovođenju redakcijom.“

Dodao je i da je Azar bio poznat po skromnosti, otvorenosti i velikodušnosti u deljenju saveta, kao i po nepokolebljivoj lojalnosti Al Jazeeri i njenim vrednostima.

„Arapski mediji izgubili su jednog od svojih najpoštovanijih predstavnika, a Al Džazira jednu od svojih najsjajnijih i najuticajnijih zvezda“, zaključio je šeik Naser.

Od učionice do svetskih redakcija

Jamil Azar rođen je 1937. godine u mestu al-Husn, u jordanskoj provinciji Irbid.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1954. kao nastavnik biologije i matematike, da bi se 1965. godine pridružio BBC World Service Arabic Radio u Londonu.

Tokom rada u BBC-ju obavljao je funkcije urednika arapskih vesti, prevodioca i voditelja političkih i informativnih emisija, a izveštavao je i o državnoj poseti saudijskog kralja Fejsala Velikoj Britaniji 1967. godine.

Učestvovao je i u produkciji emisija poput Politika između ispitivača i sagovornika i Arapska pitanja u britanskoj štampi.

(Kurir.rs/The Sun)