Glavni pevač grupe Parni valjakIgor Drvenkar na najlepši način je započeo 2026. godinu.

Njegova partnerka Nora u subotu, 3. januara, rodila je devojčicu kojoj su dali ime Lira, a na Instagramu su podelili kratak video i fotografiju sa novim članom njihove porodice.

„Dobrodošla, mala dušo. Lira – 3.1.2026“, napisali su u zajedničkoj objavi na Instagramu.

Igor i Nora svoj privatni život drže dalje od očiju javnosti, a on je u aprilu 2025. godine na društvenim mrežama podelio njihovu zajedničku fotografiju.

Muzičar je jednom prilikom za IN magazin otkrio poneki detalj o svojoj devojci, inače Splićanki, i ispričao čime ga je osvojila.

„Svojom ličnošću pre svega, strašću, karakterom, kao i svime ostalim. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lepo mi je sa tom osobom i to je najbitnije“, rekao je za IN magazin.

Samo nedelju dana ranije Drvenkar je objavio fotografije sa Norom kojima je odbrojavao poslednje dane do dolaska prinove.

