Pevač Parnog valjka postao otac: Ćerka dobila jedinstveno ime, evo šta je Igor poručio
Glavni pevač grupe Parni valjakIgor Drvenkar na najlepši način je započeo 2026. godinu.
Njegova partnerka Nora u subotu, 3. januara, rodila je devojčicu kojoj su dali ime Lira, a na Instagramu su podelili kratak video i fotografiju sa novim članom njihove porodice.
„Dobrodošla, mala dušo. Lira – 3.1.2026“, napisali su u zajedničkoj objavi na Instagramu.
Igor i Nora svoj privatni život drže dalje od očiju javnosti, a on je u aprilu 2025. godine na društvenim mrežama podelio njihovu zajedničku fotografiju.
Klikom na link saznajte kako je Igor pre godinu dana završio u bolnici.
Muzičar je jednom prilikom za IN magazin otkrio poneki detalj o svojoj devojci, inače Splićanki, i ispričao čime ga je osvojila.
„Svojom ličnošću pre svega, strašću, karakterom, kao i svime ostalim. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lepo mi je sa tom osobom i to je najbitnije“, rekao je za IN magazin.
Samo nedelju dana ranije Drvenkar je objavio fotografije sa Norom kojima je odbrojavao poslednje dane do dolaska prinove.
(Kurir.rs/ showbuzz)
Bonus video: