Slušaj vest

Dodela nagrada „Critics Choice Awards“ za 2026. godinu okupila je najveća imena filmske i televizijske industrije, a ceremonija je označila zvanični početak uzbudljive sezone nagrada koja kulminira dodelom Oskara u martu.

Veče je vodila komičarka Čelsi Hendler, dok je crvenim tepihom prošetao niz zvezda – uključujući Timotija Šalamea, Džejkoba Elordija, Arijanu Grande i Majkla B. Džordana. Bila je to prva velika dodela nagrada u godini i jasan pokazatelj ko su favoriti kritičara.

„Grešnici“ i „Frankenštajn“ dominiraju, ali glavna nagrada je otišla negde drugde

Film Grešnici imao je čak 17 nominacija na Critics Choice Awards 2026 Foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Vampirski horor „Grešnici“ ušao je u veče sa čak 17 nominacija, najviše od bilo kog filma. Na kraju je osvojio četiri nagrade, izjednačivši se sa „Frankenštajnom“ Giljerma del Tora po broju nagrada večeri.

Međutim, titula najboljeg filma godine pripala je filmu „One Battle After Another“, u režiji poznatog reditelja Pola Tomasa Andersona, koji je nagrađen i za režiju i za adaptirani scenario.

Timoti Šalame proglašen za najboljeg glumca: emotivna poruka Kajli Džener

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri pripao je Timotiju Šalameu, koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca za ulogu u sportskom filmu „Marti Suprim“.

Timoti Šalame na dodeli nagrada Critics Choice Awards 2026 Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Tokom svog govora, glumac se obratio svojoj partnerki Kajli Džener, koja je bila prisutna u sali:

„Hvala mom partneru na poslednje tri godine. Volim te. Ne bih mogao ovo bez tebe. Hvala ti od srca.“

„Adolescencija“ osvaja televizijske kategorije

Na televizijskom frontu, apsolutni pobednik večeri bila je Netfliksova mini-serija „Adolescencija“, koja je premijerno prikazana u martu 2025. Osvojila je nagradu za najbolju mini-seriju, kao i glumačke nagrade za Stivena Grejama, Ovena Kupera i Erin Doerti.

Kajli Džener je najveća podrška Timotiju ŠAlameu, potvrdio je na dodeli Critics choice nagrada Foto: E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

KOMPLETNA LISTA POBEDNIKA – NAGRADE PO IZBORU KRITIČARA 2026 Film Najbolji film: Jedna bitka za drugom

Najbolji reditelj: Pol Tomas Anderson – Jedna bitka za drugom

Najbolji glumac: Timoti Šalame – Marti Suprim

Najbolja glumica: Džesi Bakli – Hamnet

Najbolji sporedni glumac: Džejkob Elordi – Frankenštajn

Najbolja sporedna glumica: Ejmi Madigan – Oružje

Najbolji mladi glumac/glumica: Majls Kiton – Grešnici

Najbolji originalni scenario: Rajan Kugler – Grešnici

Najbolji adaptirani scenario: Pol Tomas Anderson – Jedna bitka za drugom

Najbolja glumačka postava: Fransin Majsler – Grešnici

Najbolja komedija: Goli pištolj

Najbolji animirani film: KPop Lovci na demone

Scenografija: Tamara Deverel i Šejn Vio – Frankenštajn

Fotografija: Adolfo Veloso – Voz snova

Kostimografija: Kejt Holi – Frankenštajn

Montaž: Stiven Mirion – F1

Kaskaderi: Vejd Istvud – Nemoguća misija – Konačni obračun

Šminka i frizura: Majk Hil, Džordan Samjuel i Kleona Fjuri – Frankenštajn

Zvuk: Al Nelson i ekipa – F1

Vizuelni efekti: Džo Leteri i ekipa – Avatar: Vatra i pepeo

Muzika: Ludvig Geranson – Grešnici

Najbolja pesma: „Zlaten“ – KPop Lovci na demone

Najbolji film na stranom jeziku: Tajni agent Televizija Najbolja dramska serija: Pit

Najbolja humoristička serija: Studio

Najbolja mini-serija: Adolescencija

Najbolji TV film: Bridžit Džouns: Luda za dečakom

Najbolji glumac (drama): Noa Vajl – Pit

Najbolji glumac (komedija): Set Rogen – Studio

Najbolji glumac (mini-serija): Stiven Grejam – Adolescencija

Najbolja glumica (drama): Ria Sihorn – Pluribus

Najbolja glumica (komedija): Džin Smart – Haks

Najbolja glumica (mini-serija): Sara Snuk – Sve njene Fault

Najbolji sporedni glumac (drama): Tramel Tilman – „Severans“

Najbolji sporedni glumac (komedija): Ajk Barinjoz – „Studio“

Najbolji sporedni glumac (mini-serija): Oven Kuper – „Adolescencija“

Najbolja sporedna glumica (drama): Ketrin LaNasa – „Pit“

Najbolja sporedna glumica (komedija): Žanel Džejms – „Abot Elementari“

Najbolja sporedna glumica (mini-serija): Erin Doerti – „Adolescencija“

Najbolja animirana serija: „Saut Park“

Najbolja strana serija: „Igra lignji“

Najbolji tok-šou: „Džimi Kimel uživo!“, SNL50: „Specijal povodom godišnjice“, „Prošle nedelje večeras sa Džonom Oliverom“

Video: Stiven Sigal traži nekretninu u Srbiji