Ovo su dobitnici Critics Choice nagrada 2026: Timoti Šalame kao zvezda večeri, a evo ko je osvojio priznanja
Dodela nagrada „Critics Choice Awards“ za 2026. godinu okupila je najveća imena filmske i televizijske industrije, a ceremonija je označila zvanični početak uzbudljive sezone nagrada koja kulminira dodelom Oskara u martu.
Veče je vodila komičarka Čelsi Hendler, dok je crvenim tepihom prošetao niz zvezda – uključujući Timotija Šalamea, Džejkoba Elordija, Arijanu Grande i Majkla B. Džordana. Bila je to prva velika dodela nagrada u godini i jasan pokazatelj ko su favoriti kritičara.
„Grešnici“ i „Frankenštajn“ dominiraju, ali glavna nagrada je otišla negde drugde
Vampirski horor „Grešnici“ ušao je u veče sa čak 17 nominacija, najviše od bilo kog filma. Na kraju je osvojio četiri nagrade, izjednačivši se sa „Frankenštajnom“ Giljerma del Tora po broju nagrada večeri.
Međutim, titula najboljeg filma godine pripala je filmu „One Battle After Another“, u režiji poznatog reditelja Pola Tomasa Andersona, koji je nagrađen i za režiju i za adaptirani scenario.
Timoti Šalame proglašen za najboljeg glumca: emotivna poruka Kajli Džener
Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri pripao je Timotiju Šalameu, koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca za ulogu u sportskom filmu „Marti Suprim“.
Tokom svog govora, glumac se obratio svojoj partnerki Kajli Džener, koja je bila prisutna u sali:
„Hvala mom partneru na poslednje tri godine. Volim te. Ne bih mogao ovo bez tebe. Hvala ti od srca.“
„Adolescencija“ osvaja televizijske kategorije
Na televizijskom frontu, apsolutni pobednik večeri bila je Netfliksova mini-serija „Adolescencija“, koja je premijerno prikazana u martu 2025. Osvojila je nagradu za najbolju mini-seriju, kao i glumačke nagrade za Stivena Grejama, Ovena Kupera i Erin Doerti.
KOMPLETNA LISTA POBEDNIKA – NAGRADE PO IZBORU KRITIČARA 2026
Film
- Najbolji film: Jedna bitka za drugom
- Najbolji reditelj: Pol Tomas Anderson – Jedna bitka za drugom
- Najbolji glumac: Timoti Šalame – Marti Suprim
- Najbolja glumica: Džesi Bakli – Hamnet
- Najbolji sporedni glumac: Džejkob Elordi – Frankenštajn
- Najbolja sporedna glumica: Ejmi Madigan – Oružje
- Najbolji mladi glumac/glumica: Majls Kiton – Grešnici
- Najbolji originalni scenario: Rajan Kugler – Grešnici
- Najbolji adaptirani scenario: Pol Tomas Anderson – Jedna bitka za drugom
- Najbolja glumačka postava: Fransin Majsler – Grešnici
- Najbolja komedija: Goli pištolj
- Najbolji animirani film: KPop Lovci na demone
- Scenografija: Tamara Deverel i Šejn Vio – Frankenštajn
- Fotografija: Adolfo Veloso – Voz snova
- Kostimografija: Kejt Holi – Frankenštajn
- Montaž: Stiven Mirion – F1
- Kaskaderi: Vejd Istvud – Nemoguća misija – Konačni obračun
- Šminka i frizura: Majk Hil, Džordan Samjuel i Kleona Fjuri – Frankenštajn
- Zvuk: Al Nelson i ekipa – F1
- Vizuelni efekti: Džo Leteri i ekipa – Avatar: Vatra i pepeo
- Muzika: Ludvig Geranson – Grešnici
- Najbolja pesma: „Zlaten“ – KPop Lovci na demone
- Najbolji film na stranom jeziku: Tajni agent
Televizija
- Najbolja dramska serija: Pit
- Najbolja humoristička serija: Studio
- Najbolja mini-serija: Adolescencija
- Najbolji TV film: Bridžit Džouns: Luda za dečakom
- Najbolji glumac (drama): Noa Vajl – Pit
- Najbolji glumac (komedija): Set Rogen – Studio
- Najbolji glumac (mini-serija): Stiven Grejam – Adolescencija
- Najbolja glumica (drama): Ria Sihorn – Pluribus
- Najbolja glumica (komedija): Džin Smart – Haks
- Najbolja glumica (mini-serija): Sara Snuk – Sve njene Fault
- Najbolji sporedni glumac (drama): Tramel Tilman – „Severans“
- Najbolji sporedni glumac (komedija): Ajk Barinjoz – „Studio“
- Najbolji sporedni glumac (mini-serija): Oven Kuper – „Adolescencija“
- Najbolja sporedna glumica (drama): Ketrin LaNasa – „Pit“
- Najbolja sporedna glumica (komedija): Žanel Džejms – „Abot Elementari“
- Najbolja sporedna glumica (mini-serija): Erin Doerti – „Adolescencija“
- Najbolja animirana serija: „Saut Park“
- Najbolja strana serija: „Igra lignji“
- Najbolji tok-šou: „Džimi Kimel uživo!“, SNL50: „Specijal povodom godišnjice“, „Prošle nedelje večeras sa Džonom Oliverom“
