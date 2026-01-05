Slušaj vest

Potraga za novim Džejmsom Bondom je možda završena. Izvori za „Mejl on Sandej“ tvrde da je Kalum Tarner, favorit kladionica za naslednika Danijela Krejga, već otkrio prijateljima da je uloga njegova.

Izvor blizak glumcu je rekao:

„Kalum je novi Bond, to je potvrđeno. Svi u njegovom krugu pričaju o tome. To je najgore čuvana tajna.“

Dua Lipa na odjavnoj špici

Kalum Tarner navodno je izabran za novog Džejmsa Bonda
Kalum Tarner navodno je izabran za novog Džejmsa Bonda Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Ako Tarner preuzme ulogu 007, Amazon bi takođe mogao da angažuje Duu Lipu da napiše uvodnu i završnu muzičku temu za film. Pevačica je ranije radila na „Labudovoj pesmi“ za film „Alita: Bojni anđeo“ i sada želi da se pridruži franšizi nakon Adel, Bili Ajliš i Sema Smita.

„Dua je presrećna zbog Kaluma. Kaže da bi volela da uradi Bondovu temu“, rekao je izvor.

Karijera Kaluma Tarnera

Kalum Tarner navodno je izabran za novog Džejmsa Bonda
Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Odrastajući u londonskom stambenom naselju, Tarner je započeo karijeru kao model i proslavio se ulogama Tezeja Skamandera u filmovima Fantastične zveri: Zločini Grindelvalda i Tajne Dambldora. Dobio je pohvale za filmove „Momci u čamcu“ i seriju „Gospodari vazduha“ na Epl TV-u.

On i Dua Lipa su u vezi od januara 2024. godine, a verili su se prošlog leta. Par je dodatno podstakao glasine posetom Goldenaju na Jamajci, bivšem imanju autora Bonda Ijana Fleminga.

Kalum Tarner i Dua Lipa su se verili prošle godine
Kalum Tarner i Dua Lipa su se verili prošle godine Foto: Paul Marriott / imago stock&people / Profimedia

Bond 26 – šta očekivati?

Sledeći film o 007, „Bond 26“, biće šesti u franšizi pod Amazonom, a premijera je zakazana za 2027. godinu. Scenario piše Stiven Najt, a nadgleda Denis Vilnev. Bezos i Vilnev žele mladog Britanca za ulogu, a Tarner je poslednjih meseci bio favorit kladionica, pobedivši Arona Tejlor-Džonsona, Džejmsa Nortona i Idrisa Elbu.

Dua Lipa i Tarner još uvek nisu dale zvanične izjave, dok se Amazon nije oglasio povodom glasina.

Ne propustiteZanimljivostiDžejms Bond je nastao zbog ovog Srbina: Varao je Nemce kao dvostruki agent, žene su mu bile jedina slabost, u svakom gradu imao po njih dve
Duško Popov
Pop kulturaOvaj zavodnik je novi Džejms Bond? Ima najlepši osmeh u Holivudu i savršeno telo, a ovu ulogu je jurio 20 godina!
henri-kavil-profimedia0733739601.jpg
Pop kulturaFavorit za ulogu Džejmsa Bonda izgleda neprepoznatljivo: Pojavio se na crvenom tepihu i napravio pravu senzaciju
Aron Tejlor-Džonson
Pop kulturaSve glasnije se šuška da je ovaj glumac novi Džejms Bond: Evo šta on kaže na to
Tom Holand na promociji filma The Crowded Room
Pop kulturaGlumica sa najvećim prirodnim grudima je nova Bond devojka? Na njene gole scene su svi "odlepili", a tek će sad da krene ludilo
sidni-svini-profimedia0791248903.jpg
Pop kulturaŠuška se da je on novi Džejms Bond: Nosi titulu muškarca sa najlepšim licem, a voli 23 godine stariju (FOTO)
Screenshot 2025-05-26 105840.png

 Video: Ko je srpski špijun po kome je nastao lik Džejms Bonda

KO JE SRPSKI ŠPIJUN PO KOME JE NASTAO DŽEJMS BOND? Duško je bio dvostruki agent, a sad je otkriveno i ZNAČENJE BROJA 007 Izvor: Kurir televizija