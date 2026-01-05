Slušaj vest

Timoti Šalamezahvalio je svojoj dugogodišnjoj devojci, Kajli Džener, nakon što je u nedelju osvojio svoju prvu Critics Choice nagradu.

Šta je rekao na dodeli

Šalame, 28, proglašen je za najboljeg glumca za ulogu u filmu Marty Supreme, inspirisanom životom i karijerom američkog stonotenisera Martija Reismana. Ovo je bila njegova prva pobeda nakon četiri prethodne nominacije.

Pogledajte u galeriji fotografije para sa događaja:

Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia, E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

U govoru zahvalnosti, Šalame je pohvalio i ostale nominovane – Majkla B. Džordana, Leonarda Dikapria, Itana Hokea, Džoela Edgertona i Vagnera Mouru – pre nego što je svoju pažnju okrenuo prema Kajli u publici:

„Hvala mojoj partnerki tri godine. Volim te. Ne bih mogao ovo bez tebe. Hvala ti iz dubine srca.“

Kamere su zabeležile emotivnu reakciju Kajli Džener, koja se osmehnula, stavila ruke ispod brade, a kasnije usmeno odgovorila: „Volim te.“

Javne spekulacije o njihovom odnosu

Ranije su se pojavile tvrdnje ljudi bliskih Kajli Džener da se ona oseća poniženo jer je Šalame ne priznaje javno kao partnerku. Glumac je nedavno odbio da odgovori na pitanja o svojoj devojci, a negodovanje zbog njegovog ponašanja ranije su izražavale i njene sestre.

