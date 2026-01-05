Timoti Šalame nakon 3 godine ponižavanja konačno pokazao poštovanje prema Kajli Džener: Mreže gore zbog ove rečenice
Timoti Šalamezahvalio je svojoj dugogodišnjoj devojci, Kajli Džener, nakon što je u nedelju osvojio svoju prvu Critics Choice nagradu.
Šta je rekao na dodeli
Šalame, 28, proglašen je za najboljeg glumca za ulogu u filmu Marty Supreme, inspirisanom životom i karijerom američkog stonotenisera Martija Reismana. Ovo je bila njegova prva pobeda nakon četiri prethodne nominacije.
U govoru zahvalnosti, Šalame je pohvalio i ostale nominovane – Majkla B. Džordana, Leonarda Dikapria, Itana Hokea, Džoela Edgertona i Vagnera Mouru – pre nego što je svoju pažnju okrenuo prema Kajli u publici:
„Hvala mojoj partnerki tri godine. Volim te. Ne bih mogao ovo bez tebe. Hvala ti iz dubine srca.“
Kamere su zabeležile emotivnu reakciju Kajli Džener, koja se osmehnula, stavila ruke ispod brade, a kasnije usmeno odgovorila: „Volim te.“
Javne spekulacije o njihovom odnosu
Ranije su se pojavile tvrdnje ljudi bliskih Kajli Džener da se ona oseća poniženo jer je Šalame ne priznaje javno kao partnerku. Glumac je nedavno odbio da odgovori na pitanja o svojoj devojci, a negodovanje zbog njegovog ponašanja ranije su izražavale i njene sestre.
