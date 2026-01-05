Slušaj vest

Hajdi Klum je dočekala Novu godinu na najprepoznatljiviji mogući način – skidajući gornji deo bikinija i upijajući poslednje zrake sunca pre ponoći.

U objavi na Instagramu, Klum je podelila video na kojem sedi sa suprugom Tomom Kaulicom pored bazena sa pogledom na planine i okean dok sunce zalazi. Kaulic je zagrlio svoju ženu, koja je na sebi imala samo crvene tange.

Hajdi Klum u tangama za Novu godinu (2).png
Foto: Printscreen/ Instagram/ heidiklum

„Srećna, zadovoljna i zahvalna Naš poslednji zalazak sunca u godini. Spremna i otvorena za sve što dolazi“, napisala je Klum na nemačkom, dodajući:

„Idemo u 2026!!!!! Ljubav je život“

Zabavljaju se i do kasno u noć

Nakon zalaska sunca, Klum i Kaulic su takođe našli vremena za novogodišnju zabavu. U drugom Instagram videu, par se može videti kako pleše do kasno. Hajdi je nosila providnu, svetlucavu haljinu sa prorezom do kukova, kroz koji su se videli njen grudnjak i donji veš, dok je Kaulic bio u crnoj košulji.

Hajdi Klum u tangama za Novu godinu (1).jpg
Foto: Printscreen/ Instagram/ heidiklum

„Srećna Nova 2026. godina ❤️“, napisala je Klum.

Klum već dugo praktikuje naviku da ide bez gornjeg dela kada je prilika za to – kako je jednom objasnila, ne voli linije od sunčanja.

Pogledajte u galeriji kako je Hajdi Klum u tangama izašla u sneg:

Hajdi Klum u tangama uživa u zimskim čarolijama

 Video: Vrelo izdanje Hajdi Klum

Hajdi Klum Izvor: Instagram/heidiklum