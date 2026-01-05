Slušaj vest

Anđelina Džoli napušta Holivud kako bi započela novo poglavlje svog života, vrlo verovatno van Sjedinjenih Američkih Država, rekli su izvori za Page Six. Glumica, rediteljka i humanitarka stavila je na prodaju istorijsko imanje Sesila B. Demila vredno 25 miliona dolara, u kom živi od 2016. godine, te je diskretno počela da pokazuje kuću potencijalnim kupcima, rekao je izvor za People.

U ovoj godini Džoli će živeti između Njujorka, gde ima svoj modni kolektiv i butik "Atelier Jolie", i Evrope, radi veće privatnosti, kao i svog dugogodišnjeg drugog doma, Kambodže, čija je državljanka, rekli su izvori za Page Six.

"Ona ne može dovoljno da se udalji od drame. Jedini način da predahne jeste da ode. Otići će i radiće samo ono što pokreće njeno srce, dušu i strast. Ona je divna, talentovana i nesebična žena", rekao je Džej Bendžamin, glumac i producent čija povezanost sa Džoli seže još u 2005.

Glumičina drama najviše se odnosi na njen gorak razvod od bivšeg supruga Breda Pita, s kojim je postigla konačnu nagodbu o razvodu 30. decembra 2024. godine. To se dogodilo osam godina nakon što je podnela zahtev za razvod, usred niza pravnih bitaka koje su usledile.

Džoli je, naime, ranije izrazila želju da napusti Los Anđeles, ističući da je za taj grad vezana samo dok svo šestoro dece koje ima s Pitom ne napune 18 godina, što će se desiti u julu, na rođendan blizanaca Noksa i Vivijen.

U jednom intervjuu iz 2021. rekla je da je glavni razlog zbog kog je kupila imanje u Los Anđelesu bio taj što je htela da bude blizu njihovog oca, koji je udaljen samo pet minuta, i s kojim deli starateljstvo nad decom. Glumica je primarna starateljka sve dece, od kojih su neka kasnije odlučila da odbace prezime, poput Šajlo, i to na dan kada je 2024. napunila 18 godina.

"Nakon svega što je prošla s Pitom, nakon što je ceo njihov život bio pod svetlima reflektora i svih tih godina… jedini način da se odmori jeste da se odseli. Teško je biti u gradu u kom ne možeš ni da okreneš glavu, a da ne vidiš nekoga koga ne poznaješ", dodao je Bendžamin za Page Six.

Iako su i Pit i Džoli nakon razlaza postigli veliki uspeh u karijerama, upućeni su primetili da je Pitova pobeda na Oskarima za najboljeg sporednog glumca za film "Once Upon a Time in Hollywood" 2020. godine bila široko shvaćena kao način na koji ga je grad ponovo prihvatio nakon kraja braka.

Džoli je imala glavnu ulogu koja se smatrala oskarovskom u biografskom filmu iz 2024. "Maria", o pevačici Mariji Kalas, za koju je učila opersko pevanje, ali film je bio zanemaren tokom sezone nagrada, što ju je, kako je tada izvestio Page Six, potpuno slomilo. Los Anđeles je takođe povezan s mračnijim periodom Džolinog života, kada je brinula o svojoj pokojnoj majci, Maršelin Bertrand, tokom njene desetogodišnje borbe s rakom jajnika i dojke, pre nego što je preminula 2007. godine u 56. godini. Džoli se već dugo smatra više globalnom građankom, s ambicijama van Los Anđelesa, gde je rođena. U intervjuu za The Wall Street Journal 2023. otkrila je da u budućnosti želi da provodi puno vremena u Kambodži i da teži mirnijem, privatnijem životu.

"Danas ne bih bila glumica. Kada sam počinjala, nije postojalo toliko očekivanje da budeš stalno u javnosti, da deliš toliko toga", rekla je Džoli za Journal.

Već dugo kruže i glasine da Džoli želi da se preseli u London, a pojavila su se i nagađanja da je tamo tražila kuću još u septembru, dok je boravila u gradu zbog snimanja filma "Anxious People". Tu je i Château Miraval na jugu Francuske, vinograd i imanje oko kog su se ona i Pit žestoko sporili, a koje su kupili 2011. godine za procenjenih 60 miliona dolara. Anđelina već godinama pokušava da proda svoj udeo u tom poslu trećoj strani, ali taj dogovor je zapeo na sudu jer se Pit tome protivi.

"Odlazak iz Los Anđelesa ne završava tu tužbu", rekao je izvor iz zabavne industrije za Page Six. Drugi izvori takođe očekuju da će se Džoli preseliti van SAD, a jedan od njih kaže da veruje kako bi mogla da provodi mnogo više vremena sa svojom bliskom prijateljicom Salmom Hajek i njenim suprugom Farnsoom-Anrijem Pinoom, koji žive između Pariza, Londona i SAD.

U međuvremenu, Pit je više nego ikad posvećen Holivudu. Njegova produkcijska kuća Plan B Entertainment je poslednjih godina stajala iza velikih hitova, uključujući filmove "Beetlejuice Beetlejuice" i "Nickel Boys", te televizijske serije "Adolescence" i "3 Body Problem", a Pit je ostvario veliki uspeh i glavnom ulogom u dramskom filmu "F1". Dok je Anđelina slobodna, Pit je u vezi s Ines de Ramon još od 2022.

