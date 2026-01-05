Slušaj vest

Holi Remzi i Adam Piti venčali su se tek pre nekoliko dana, a od tada njihovo venčanje konstantno puni naslovnice, koliko zbog toga što je Holi ćerka slavnog kuvara Gordona Remzija, a Adam je olimpijski plivač; toliko i zbog porodičnih nesuglasica koje su zasenile čitavu ceremoniju.

Nakon čitave drame oko toga da Adamovi roditelji i rodbina nisu bili pozvani na slavno venčanje, sporan je bio i Gordonov govor u kom je Adama prihvatio u porodicu. Ponosni tata predvodio je svoju 25-godišnju ćerku, manekenku, do oltara do 30-godišnjeg plivača na raskošnoj ceremoniji u opatiji Bat pred 200 gostiju. Na slavlju je kasnije održao govor pred svima rekavši: "Moja supruga Tejna biće dobra majka oboma", što su mnogi shvatili kao referencu na to da Adam nije u dobrim odnosima s majkom.

Podsetimo, venčanju je prisustvovala samo Adamova starija sestra, a njegov otac je navodno dobio pozivnicu pod posebnim uslovima - samo ako sedne u zadnje klupe crkve, što je veoma uticalo na njegove roditelje, naročito na majku koja je u početku želela da dođe na ceremoniju bez poziva.

Do nesuglasica je došlo još prošlog septembra, kada par nije pozvao Adamovu porodicu na veridbu. Stvari su postale još gore kada njegova majka, Holina svekrva, prošlog meseca nije bila pozvana na glamurozno devojačko veče, iako su mladina majka, Tejna Remzi, i njene brojne prijateljice, uključujući Viktoriju Bekam, bile pozvane.

Sada se oko očevog govora napokon oglasila i Holi. U intervjuu za britanski Vogue, Holi je podelila fotografiju sebe i Adama na kojoj se smeše tokom govora. Fotografija je imala opis: "Slušam tatin govor, gledam po prostoriji i osećam se preplavljeno ljubavlju i srećom na licima naših gostiju".Holi je otkrila i da su njeni roditelji platili njihov luksuzni medeni mjesec na Mauricijusu.

"Idemo na Mauricijus samo da ležimo uz more - to je bio naš svadbeni poklon od mojih roditelja. Morala sam da kažem Adamu da nećemo bazirati naš medeni mesec oko 25-metarskog bazena", rekla je. S magazinom je podelila brojne fotografije, uključujući i prilično neprijatnu fotografiju Holi i Adama kako poziraju s roditeljima i Dejvidom i Viktorijom Bekam. Budući da Adamovi roditelji nisu bili prisutni na venčanju, stajali su uz mladoženju na fotografiji, a Gordon i Tejna uz Holi.

