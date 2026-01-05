Slušaj vest

Viktorija Džouns, 34-godišnja ćerka holivudske zvezde Tomija Lija Džounsa, tragično je preminula u novogodišnjoj noći u luksuznom hotelu Fermont u San Francisku. Njena smrt je šokirala javnost, a strani mediji se sada osvrću na njenu burnu i problematičnu prošlost.

Prema izveštajima Dejli mejla, Viktorija je pronađena bez svesti u hotelu, a službe hitne pomoći su odmah reagovale zbog sumnje na predoziranje. Nažalost, proglašena je mrtvom na licu mesta.

Borba sa zavisnošću i sukobi sa zakonom

Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku Foto: Kazuhiro NOGI / AFP / Profimedia

Viktorija je godinama vodila tešku bitku sa zavisnošću. U mesecima pre smrti imala je nekoliko problema sa zakonom. Prošlog proleća uhapšena je u dolini Napa nakon što je nekoliko dana konzumirala kokain, a policija ju je zatekla dezorijentisanu. Tada je pronađena i mala količina zabranjenih supstanci, što je dovelo do sudskog postupka.

Problemi u privatnom životu

Pored zavisnosti, Viktorija je imala i ozbiljnih problema u privatnom životu. Bila je udata za 44-godišnjeg vlasnika prestižne vinarije, Naveka Keja, a policijski izveštaji ukazuju na brojne bračne sukobe. Jedan od njih je rezultirao njenim hapšenjem zbog porodičnog nasilja, dok su oba slučaja još uvek bila u toku u vreme njene smrti.

Izvori bliski istrazi kažu da je Viktorija boravila u hotelu Fermont nekoliko dana pre nego što je pronađena mrtva. Njena porodica je više puta pokušavala da je kontaktira, a ranije su tražene policijske provere zbog zabrinutosti oko njenog stanja.

Incidenti i problemi u San Francisku

Prema lokalnim izvorima, Viktorija je bila poznata u San Francisku po prekomernom pijenju i čestim incidentima, posebno u naselju Nort Bič, u blizini hotela gde je tragično preminula.

Uzrok smrti je još uvek nepoznat, a konačne rezultate trebalo bi da otkrije obdukcija, koja će utvrditi tačan uzrok smrti Viktorije Džons.

Video: Novak Đoković i zanosna turska glumica