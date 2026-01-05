Slušaj vest

Leonardo Dikaprio juče je propustio dodelu Međunarodnih filmskih nagrada u Palm Springsu, gde je trebalo da primi prestižno priznanje za svoju najnoviju ulogu. Razlog njegovog izostanka su neočekivani poremećaji u vazdušnom saobraćaju, izazvani akcijom koju je administracija Donalda Trampa pokrenula u Venecueli.

Nije mogao da napusti ostrvo na kojem je na odmoru

Pedesetjednogodišnji glumac trebalo je da primi nagradu „Desert Palm Ačivment Avord“ za ulogu u filmu „One Battle After Another“. Međutim, kako navodi Varajeti, Dikaprio nije mogao da napusti karipsko ostrvo Sent Barts, gde je fotografisan na odmoru sa devojkom Vitorijom Čereti, Tomom Brejdijem i drugim poznatim ličnostima, zbog opsežnih vazdušnih ograničenja uvedenih nakon eskalacije sukoba.

Leonardo Dikaprio Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

„Leonardo Dikaprio večeras ne može da nam se pridruži lično zbog neočekivanih poremećaja u putovanju i ograničenja vazdušnog prostora“, potvrdio je portparol Međunarodnog filmskog festivala u Palm Springsu za Varajeti.

„Iako ćemo propustiti da s njim lično proslavimo, čast nam je da prepoznamo njegov izuzetan rad i trajan doprinos kinematografiji. Njegov talenat i posvećenost zanatu nastavljaju da inspirišu i srećni smo što ga večeras slavimo dodelom nagrade Desert Palm Ačivment Avord“, rekao je.

Tramp naredio napad na Venecuelu

U subotu je američki predsednik Donald Tramp potvrdio da je naredio „velike udare“ u Venecueli s ciljem svrgavanja režima predsednika Nikolasa Madura. Tramp (79) je na društvenoj mreži Trut Soušal optužio Madura (63) za zločine povezane s drogom i potvrdio njegovo hapšenje.

Donald Tramp Foto: Alex Brandon/AP

Haos u vazdušnom saobraćaju

Vojna akcija izazvala je potpuni haos u vazdušnom saobraćaju. Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) privremeno je zabranila poletanja sa aerodroma u južnoj Kaliforniji, uključujući i Palm Springs, što je uticalo na brojne letove. Iako je zabrana kasnije ukinuta, zabeležena su značajna kašnjenja.

Nagrada za zapaženu ulogu

Festival u Palm Springsu najavio je još 18. novembra da će Dikaprio biti nagrađen. „U filmu One Battle After Another, Leonardo Dikaprio pruža zadivljujuću i emotivnu izvedbu“, izjavio je tada predsednik festivala Načatar Sing Čandi.

Leonardo Dikaprio Foto: Profimedia

U komediji-trileru reditelja Pola Tomasa Andersona, Dikaprio glumi uz Čejsa Infiniti, Tejanu Tejlor, Benisija del Tora i Šona Pena. Zbog ove uloge, glumac je nominovan i za nagradu Kritiks Čojs, koja se dodeljuje danas, 4. januara, kao i za Zlatni globus, čija je dodela zakazana za 11. januar.

(Kurir.rs/ index.hr)

