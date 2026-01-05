Slušaj vest

Miki Rurk 2008. godine je slavio kao dobitnik Zlatnog globusa, a iste godine je nominovan za Oskara za svoju ulogu u drami "The Wrestler". 73-godišnji glumac sada je na potpuno drugačijoj putanji – preti mu prisilno iseljenje iz doma u Los Anđelesu nakon što ga je stanodavac tužio za neplaćanje kirije. Pokrenuta je i akcija prikupljanja sredstava kako bi se pomoglo glumcu da otplati dug.

Naime, glumac je odobrio GoFundMe stranicu koju je pokrenula Lija-Džoel Džons, prijateljica i članica Rurkovog menadžerskog tima, gde mogu da se uplaćuju sredstva za njega. Rurk duguje 59.100 dolara (50.564 evra), a ciljani iznos donacije je 100 hiljada američkih dolara, kako piše The Guardian.

"Miki trenutno prolazi kroz vrlo težak period i neverovatno je dirljivo videti koliko ljudi brine o njemu i želi da mu pomogne", rekla je Džons za The Hollywood Reporter. Džons je na stranici donacija napisala da je prikupljanje sredstava "kreirano uz Mikijevu punu dozvolu kako bi se pokrili neposredni troškovi vezani uz stanovanje i sprečilo da se to dogodi".

Prikupljanje sredstava pokrenuto je online u nedelju, 4. januara, rano ujutro pod naslovom "Podržite Mikija kako biste sprečili prisilno iseljenje", uz opise glumca koji ima dugu karijeru u Holivudu, u nadi da će uveriti potencijalne donatore da doprinesu u njegovom navodno teškom periodu. "Miki je publici pružio nastupe koji su se činili proživljenim, a ne izvođenim, i ostavio je trajan trag u američkoj filmskoj kulturi", napisala je Džons, spominjući njegove nastupe u filmovima kao što su "Diner", "Rumble Fish" i "9½ Weeks".

"Slava ne štiti od teškoća, a talenat ne garantuje stabilnost. Ono što ostaje je osoba koja zaslužuje dostojanstvo, smeštaj i priliku da ponovo stane na noge", nastavila je Džons, dodajući da bi mu ova sredstva pomogla da pruži "stabilnost i mir tokom izuzetno stresnog vremena, kako bi mogao da ostane u svom domu". Dosad je prikupljeno gotovo 24.000 dolara od prvih 522 donatora do nedelje uveče.

Njegov stanodavac je pre mesec dana zahtevao da plati neplaćene kirije ili da odmah napusti dom, prema sudskim dokumentima. Glumac je 18. decembra dobio trodnevno obaveštenje o plaćanju ili odlasku, prema pravnoj tužbi tužitelja Erika T. Goldija.

Miki, čije je puno ime inače Filip Rurk Mlađi, živi u trosobnoj kući u Južnoj Kaliforniji od 30. marta, kada je potpisao ugovor o kiriji kojom se slaže da plaća mesečnu najamninu od 5.200 dolara. Goldi je u pravnoj tužbi, podnesenoj Višem sudu u Los Anđelesu 29. decembra, naveo da glumac nije ispunio zahteve naloga koji mu je dat da se nastani ili iseli. Goldi je takođe zatražio od suda da primora glumca da pokrije pravne troškove koje je potrošio pokušavajući da nadoknadi kiriju, te da Rurk odustane od ostatka ugovora o najmu.

Glumac je učestvovao u američkoj verziji rijalitija "Veliki Brat", gde je imao kontroverzne ispade prema Džodžo Sivi, te je svojim ponašanjem izazvao skandal, većinom se osvrćući na njenu seksualnost, a potom je izbačen iz šoua.

