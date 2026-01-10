Bogatašica zavijena u crno: Oca joj ubili na ulici, brat i snaja umrli, a sada je izgubila i ćerku sa 35 godina
Porodica Kenedi tuguje zbog nezamislivog gubitka Tatjane Šlosberg, ćerke Karoline Kenedi i unuke predsednika Džona F. Kenedija. Tatjana je preminula 30. decembra 2025. godine, u 35. godini, nakon hrabre borbe sa akutnom mijeloidnom leukemijom, o kojoj je nedavno govorila u emotivnoj ispovesti za „Njujorker“.
Dok porodica tuguje, mnogi se pitaju gde je Karolina Kenedi sada i kako se nosi sa ovim teškim gubitkom.
Gde je Karolina Kenedi danas?
Početkom 2025. godine, Karolina je završila svoj mandat ambasadorke SAD u Australiji, poziciju koju je obavljala od jula 2022. do kraja 2024. godine. Kraj svoje diplomatske karijere opisala je kao jedno od najlepših iskustava svoje javne karijere.
Karolina trenutno obavlja funkciju počasne predsednice Fondacije biblioteke Džona F. Kenedija, ostajući posvećena građanskim i istorijskim projektima vezanim za nasleđe njenih roditelja. Većinu vremena provodi u Njujorku, balansirajući porodične obaveze sa ograničenim javnim nastupima.
Tatjanino nasleđe i briga o unucima
Karolina, koja sada ima 68 godina, ostaje aktivna u porodici Kenedi, dodeljujući nagradu JFK Profile in Courage Award i povremeno govoreći o političkim i društvenim pitanjima. Ali izvori bliski porodici otkrivaju da je njen glavni fokus sada porodica, posebno unuci Tatjane Šlosberg, Edvin i Džozefin, koji odrastaju bez majke.
Porodični prijatelj ističe:
„Karolina će morati da uradi za Tatjaninu decu ono što je Džeki uradila za svoju decu – da sačuva sećanje na roditelja koga se možda ne seća.“
Karolina pokazuje snagu koja podseća na njenu majku, Džeki Kenedi, okruženu suprugom Edvinom Šlosbergom i preostalom decom, sinom Džekom i ćerkom Rouz. Izvor dodaje da Karolina „ima plan“ kako će sačuvati sećanje na Tatjanu, baš kao što je Džeki osigurala da sećanje na Džona F. Kenedija živi u životima njegove dece.
Tragični porodični gubici Karoline Kenedi
Karolina je bila jedino preživelo dete predsednika Džona F. Kenedija i prve dame Žaklin Kenedi Onasis. Bila je samo pet dana pre svog šestog rođendana kada je njen otac ubijen u Dalasu 22. novembra 1963. godine.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu Harvarda i Kolumbija univerziteta i nastavila da grade karijeru kao diplomata, advokat i autorka. Bila je ambasadorka u Japanu i Australiji.
U svom privatnom životu, Karolina je udata za Edvina Šlosberga, sa kojim je imala troje dece: Džeka, Rouz i Tatjanu. Njen sin Džek je objavio svoju kandidaturu za Kongres u državi Njujork u novembru 2025. godine.
Ovo nije prvi veliki gubitak u njenoj porodici: njen otac Džon F. Kenedi je ubijen 1963. godine, njena majka Žaklin je umrla od limfoma 1994. godine, a njen brat Džon F. Kenedi Mlađi je poginuo u avionskoj nesreći 1999. godine zajedno sa svojom suprugom Karolinom Beset.
Karolina Kenedi je sada u najtežem periodu svog života, boreći se da sačuva nasleđe i sećanja na svoju ćerku Tatjanu, dok pruža ljubav i podršku svojim unucima kojima će biti potrebnija nego ikad.
