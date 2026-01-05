ima se može se

ima se može se

Slušaj vest

Kim Kardašijan ove godine nije štedela kada je u pitanju božićni poklon za ćerku Nort Vest. Dvanaestogodišnjakinja, koju Kim ima sa Kanjeom Vestom, dobila je unikatnu dijamantsku ogrlicu koja je momentalno zapalila društvene mreže.

Reč je o ogrlici u obliku lobanje, potpuno prekrivenoj prirodnim dijamantima, sa upečatljivim šiljcima i crtačkim dizajnom. Ovaj luksuzni komad potpisuje poznati draguljar Aleks Mos, a prema navodima, ogrlica je ukrašena sa čak 106 karata dijamanata.

Nort Vest nosi dijamantsku ogrlicu u obliku lobanje koju joj je poklonila Kim Kardašijan Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Nort učestvovala u dizajnu skupocenog nakita

Kako prenosi People, Aleks Mos je tesno sarađivao sa Nort Vest tokom celog procesa izrade nakita. Poseban detalj predstavlja gravura Nortinog imena na poleđini ogrlice, što ovom ekstravagantnom poklonu daje i ličnu notu.

Pored ogrlice, Mos je izradio i kožnu narukvicu sa šiljcima, ukrašenu sa više od 22 karata prirodnih VVS belih dijamanata, čime je komplet upotpunjen do najsitnijih detalja.

Nort Vest nosi dijamantsku ogrlicu u obliku lobanje koju joj je poklonila Kim Kardašijan Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Nort Vest odmah pokazala luksuzni poklon

Nort nije gubila vreme – novi nakit odmah je pokazala na TikToku, gde je u nekoliko snimaka viđena kako pleše sa drugaricom, noseći dugu plavu periku, dok je njena prijateljica imala ružičastu.

Zanimljivo je da su fanovi ovog puta mogli da ostavljaju komentare, što ranije nije bio slučaj, jer su komentari na Nortinim objavama često bili isključeni.

Dijamantski zubi i novi imidž

Praznično razmetanje tu se nije završilo. Nort Vest, koja je zvanično pokrenula svoj Instagram profil 19. decembra, objavila je i fotografije sa Božića na kojima pokazuje dijamantske zubne navlake u obliku očnjaka, dodatno potvrđujući svoj imidž devojčice sa izraženim modnim stavom i smelim izborima.

Polgedajte u galeriji dijamantske zube Nort Vest:

1/4 Vidi galeriju Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta nosi dijamantske zube Foto: Printscreen/ Instagram/ northwest

Sve češće se govori da Nort Vest polako, ali sigurno gradi sopstveni identitet u svetu mode i pop-kulture, uz snažnu podršku svoje majke Kim Kardašijan.

Video: Nort Vest nastupa sa ocem