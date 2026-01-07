da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Film „Kako je Grinč ukrao Božić“ jedan je od najomiljenijih prazničnih klasika svih vremena. I dok iz godine u godinu donosi radost milionima gledalaca, isto se ne može reći i za one koji su ga snimali – barem kada je reč o glumačkoj postavi.

Glumci koji su učestvovali u ovom prazničnom filmu suočili su se s brojnim tragedijama, piše Dejli Mejl.

Džim Keri i Tejlor Momsen u filmu Kako je Grinč ukrao Božić Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Tejlor Momsen

Tejlor Momsen je u filmu tumačila preslatku Sindi Lu, devojčicu čiji Božić Grinč želi da uništi. Danas ima 32 godine i bavi se muzikom, a ranije je priznala da se borila s depresijom i da je tokom najveće slave koristila brojne nedozvoljene supstance.

Sve je počelo nakon što je izgubila dva prijatelja 2017. i 2018. godine.

„To me je slomilo na način koji ne mogu da objasnim i nisam bila spremna kao osoba. Nisam bila na mentalno dobrom mestu da budem javna ličnost“, priznala je 2021. godine, prenosi Dejli Mejl.

Iako je tada bila na turneji sa svojim bendom The Pretty Reckless, spakovala je kofere i vratila se kući.

„Morala sam da pokušam da obradim ono što se dogodilo i nekako sredim svoje misli“, objasnila je.

Džim Keri i Tejlor Momsen na ceremoniji Kuće slavnih rokenrola Foto: AdMedia/Starface / imago stock&people / Profimedia

Tek što je počela da se oseća bolje i ponovo piše muziku, dogodila joj se još jedna tragedija – smrt producenta Kejta Kendvala u motociklističkoj nesreći 25. aprila 2018. godine.

„To je bio poslednji udarac za mene. Bio je mnogo više od producenta. Bio je peti član benda i moj najbolji prijatelj na svetu“, rekla je.

Ranije je priznala i da više voli pevanje nego glumu, zbog čega fanovi ne veruju da će je ponovo videti na malim ekranima.

Ovaj 63-godišnji glumac nije imao sreće u ljubavi. Bio je u vezi sa koleginicom Rene Zelveger, s kojom je glumio u filmu „Ja, ja i Irena“, a u jednom intervjuu iznenadio je javnost kada je rekao da je upravo ona bila ljubav njegovog života.

„Istina je, Rene je bila ljubav mog života. Bila je posebna za mene, zaista posebna. Mislim da je divna“, rekao je tada glumac.

Bio je u vezi i sa Dženuari Džouns 2002. godine, kao i sa manekenkom Dženi Mekarti, s kojom je ostao do 2010. Nakon raskida izjavili su da su ostali u odličnim odnosima.

Džim Keri Foto: Shutterstock

Katrionu Vajt upoznao je 2012. godine, a njihova ljubavna priča završila se tragično. U septembru 2015. godine pronađena je mrtva, a kasnije je utvrđeno da je preminula od posledica predoziranja. Keri je bio slomljen nakon njene smrti, a nedeljama kasnije u javnost su isplivali detalji njihove turbulentne veze.

Dodatni šok izazvala je beleška koju je Katriona napisala dve godine pre smrti, u kojoj je opisala kako se osećala zbog načina na koji ju je glumac tretirao. U porukama sa iPada navela je da se osećala užasno, kao i da ju je zarazio polno prenosivom bolešću.

„Bilo je lepih trenutaka, ali biti s tobom me je kao osobu razorilo, Džime“, stajalo je u jednoj belešci.

„Nisi se nijednom zapitao s čim moram da živim do kraja života, nisi se izvinio, niti pitao da li možeš nešto da učiniš da to popraviš“, napisala je.

Džim Keri, Tejlor Momsen u filmu Kako je Grinč ukrao Božić Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Džošua Rajan Evans

je u filmu glumio mlađu verziju Kerijevog Grinča i brzo postao miljenik publike. Nažalost, preminuo je samo dve godine nakon izlaska filma.

Umro je tokom medicinskog zahvata u bolnici u San Dijegu u julu 2002. godine, u 20. godini života. Navodno je bio podvrgnut operaciji zbog urođene srčane mane.

Džošua Rajan Evans kao mladi Grinč u filmu „Kako je Grinč ukrao Božić“ Foto: Universal / Everett / Profimedia

Džefri Tambor

Džefri Tambor je u filmu tumačio gradonačelnika Augusta Meja Vuhua, Grinčovog nasilnika iz detinjstva, koji kasnije postaje gradonačelnik Vuvila.

Danas 81-godišnji glumac našao se u centru kontroverzi 2018. godine, kada je optužen za seksualno uznemiravanje, zbog čega je uklonjen iz serije „Transparent“.

Tambor je optužbe negirao i tvrdio da su imale za cilj njegovo izbacivanje iz serije. U razgovoru za Holivud Riporter priznao je da je imao problema s besom i da je ponekad bio agresivan prema kolegama.

Džefri Tambor u filmu „Kako je Grinč ukrao Božić“ Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

„Bio sam težak. Bio sam zao. Bio sam grub prema svojoj asistentkinji“, priznao je.

Optužbe su iznele glumica Trejs Lizet i asistentkinja Van Barns. Barns je tvrdila da ju je glumac posmatrao dok je naga spavala, dok je Lizet izjavila da ju je neprimereno dodirivao. Tambor je sve optužbe negirao.

(Kurir.rs/ showbuzz)

Bonus video: